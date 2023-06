La lunga corsa: il trailer del nuovo film del regista di Easy - Un viaggio facile facile

Dopo le anteprime invernali ai festival di Torino, Tallinn e Trieste, Tucker Film ha svelato il trailer de La lunga corsa, nuova stralunata commedia di Andrea Magnani che uscirà nelle sale giovedì 24 agosto.

Coprodotto tra Italia e Ucraina da Pilgrim Film, Bartlebyfilm, Fresh Production Group con Rai Cinema, La lunga corsa vede protagonisti Adriano Tardiolo, Giovanni Calcagno e Barbora Bobulova.

La sinossi di La lunga corsa

Il carcere, per Giacinto, è tutto tranne che un buco nero: figlio di due detenuti, lui dentro un carcere non solo ci è nato, ma ci è pure cresciuto. Libero di volare via, decisamente impreparato a farlo. Infanzia, adolescenza, candeline dei 18 anni: quella è "casa", nonostante le sbarre, e Jack, il capo dei secondini, è un burbero e premuroso "papà".

Lavorando sull'eccentrica leggerezza di cui si nutriva Easy - Un viaggio facile facile, Andrea Magnani costruisce la favola divertente e surreale di Giacinto: un bambino, poi giovane adulto, che non conosce la grammatica del mondo e ne ha paura. Un outsider bizzarro e gentile che scoprirà, nelle proprie gambe e nella lunga corsa del titolo, il paio d'ali di cui ha sempre avuto bisogno.

"L'ispirazione per la storia di Giacinto - racconta Magnani, riminese DOC trapiantato a Trieste - mi è venuta pensando alla mia infanzia e al luogo in cui sono cresciuto, una città che sentivo molto piccola e sempre immobile. Le persone nascevano, vivevano la loro vita e morivano nello stesso posto: mai, o di rado, si avventuravano al di fuori di quel mondo. Sembravano accontentarsi della sicurezza del loro habitat, mentre per me passavano l'esistenza in una gabbia: questo spesso accade perché abbiamo paura di crescere, di vivere davvero e di fare delle scelte".