La lunga corsa, la recensione: il carcere come comfort zone

"Limitarsi a vivere non è abbastanza, c'è bisogno anche del sole": il secondo film di Andrea Magnani (il primo fu nel 2017 l'eccentrico e dirompente Easy - Un viaggio facile facile) inizia citando uno dei più celebri scrittori di fiabe, Hans Christian Andersen, e non è un caso. Perché (come leggerete nella recensione de La lunga corsa in sala dal 24 agosto) la storia che qui si prova a raccontare è uno stralunato viaggio di formazione, che dalle favole prende in prestito la vocazione alla meraviglia e l'ambientazione surreale. Non è un film perfetto, a volte paga lo scotto di chiudersi su se stesso e rimanere incastrato tra una ingenua ripetitività e una stilizzazione eccessiva, ma vale la pena concedergli una possibilità perché ha il potere di far sognare l'impossibile e aprire riflessioni non banali, soprattutto se la vicenda è tutta ambientata in un carcere.

Nascere e crescere in un carcere

La lunga corsa: una scena

E proprio in un carcere nasce e cresce il protagonista de La lunga corsa, l'ingenuo Giacinto, che a molti evocherà il Forrest Gump di Tom Hanks: entrambi abitati da purezza, innocenza, una buona dose di disincanto e una innata quanto immotivata passione per la corsa. Giacinto è nato in un istituto penitenziario femminile, figlio di due detenuti a cui in fondo di quel bambino è davvero importato poco: si sarebbe dovuto chiamare Rosa nella convinzione che fosse una bambina, ma quando si sono accorti che sarebbe stato un maschio hanno deciso di ripiegare su Giacinto, "che è pur sempre il nome di un fiore". Al battesimo suo padre lo ha usato per architettare la fuga, allontanandosi con lui a bordo della camionetta delle guardie giurate e abbandonandolo sul sedile per poi sparire per sempre facendo perdere le sue tracce; quando era poco più che un ragazzino la madre ha cercato di coinvolgerlo in un rocambolesco tentativo di evasione poi sventato dalle guardie.

La lunga corsa: una foto

Lì dentro ha imparato a gattonare infilandosi tra le sbarre, ha mosso i primi passi tra le cure paterne del burbero Jack, il capo dei secondini, e poi ha iniziato a correre fino a quando quell'universo immobile fatto di secondini, celle stipate l'una addosso all'altra e detenute dagli occhi di ghiaccio non è diventato casa. Infanzia, adolescenza, maggiore età, e anche nel momento in cui avrà la possibilità di varcare quella soglia e trovare il suo posto nel mondo, Giacinto non vorrà saperne. Quando a 18 anni infatti viene affidato a una casa famiglia, non esiterà a trovare il modo di farsi arrestare per rientrare in carcere, un rifugio a cui non saprà rinunciare neanche da adulto tanto da tornarci una volta diventato guardia carceraria.

Una fiaba folle e stralunata

La lunga corsa: un'immagine

L'ambientazione fantastica e i personaggi de La lunga corsa, da una solitaria e sinistra detenuta alla stramba direttrice del carcere che porta una benda da pirata sull'occhio, sono quelli di una fiaba classica. Ma il microcosmo di Giacinto è fatto di cancelli scorrevoli, sbarre, finestre, tintinnio di chiavi, cortili interni e uno zainetto a orsacchiotto: è lo spazio della certezza dove nulla può cambiare, neanche i lavori in corso sulla strada appena fuori dal carcere. Incapace di decifrare il reale, il protagonista di questa favola carceraria è un outsider gentile e spaesato, occhi grandi e sgranati sul mondo. Lo interpreta alla perfezione Adriano Tardiolo, che si porta dietro lo sguardo disincantato e colmo di meraviglia di un altro personaggio a cui ha prestato il volto, l'altrettanto puro e ingenuo Lazzaro Felice di Alice Rohrwacher.

La lunga corsa: una scena del film

Gli fa da spalla uno straordinario Giovanni Calcagno, "padre" affettuoso che lo accompagnerà in un percorso di affrancamento e liberazione. Una corsa folle e strampalata, che non sempre brilla per autenticità, affogata com'è in qualche didascalismo e standardizzazione di troppo, mentre i personaggi affossano in una staticità che non permette alla storia di spiccare veramente il volo. Fino alla carrellata finale sui titoli di coda in cui il reale tenuto fuori per tutto il film fa improvvisamente irruzione attraverso le immagini dell'ingresso di reali case circondariali italiane riprese alle prime ore del mattino, una sferzata che ridà ancora una volta senso al volo di Giacinto.