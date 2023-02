La legge di Lidia Poët, il trailer della nuova serie con Matilde De Angelis

E' stato diffuso il trailer della nuova serie Netflix La legge di Lidia Poët con protagonista Matilde De Angelis in cui la giovane attrice presta il suo volto alla prima donna entrata nell'Ordine degli Avvocati in Italia.

Accanto a Matilde De Angelis, nel cast della serie che debutterà su Netflix il 15 febbraio, Eduardo Scarpetta, Pier Luigi Pasino, Sinead Thornhill, Dario Aita e Sara Lazzaro. Ispirata ad una storia vera, come indica lo stesso trailer rilasciato proprio in queste ore, la serie sarà composta da sei episodi che racconteranno le vicende che ruoteranno intorno alla protagonista. Una donna che dovrà lottare contro la società per poter essere esercitare in Italia e che, intanto, si occuperà di una serie di omicidi.

Questa la sinossi ufficiale: "Lidia Poët lotta contro la società per poter esercitare la carriera forense, nel mentre si troverà ad indagare su una serie di intricati casi di omicidio".

La piattaforma streaming porta tra i suoi contenuti la storia di una donna, "radiata dall'ordine degli avvocati perché femmina", che ha lottato nel corso degli anni per far valere i suoi diritti. Per poter essere un avvocato. Pronti a scoprire chi era Lidia Poët fuori e dentro le aule di un tribunale?