La La Land: il film di Damien Chazelle diventa un musical prodotto per Broadway

La La Land, il film diretto da Damien Chazelle, diventerà un musical destinato ad approdare a Broadway, con la produzione di Marc Platt.

Alla regia del progetto ci sarà Bartlett Sher, già vincitore di un Tony Award, mentre i testi saranno firmati da Ayad Akhtar, che ha conquistato il premio Pulitzer, in collaborazione con Matthew Decker.

L'adattamento teatrale di La La Land sarà sostenuto dalle musiche composte da Justin Hurwitz, vincitore di due premi Oscar, e dal team composto da Benj Pasek e Justin Paul.

Il film aveva come protagonisti Emma Stone e Ryan Gosling nel ruolo di un'aspirante attrice e di un musicista jazz, impegnati a inseguire i loro sogni di gloria a Los Angeles.

Marc Platt ha dichiarato: "Sono elettrizzato nel riunirmi con l'incredibile team di La La Land per adattare il film per il palco di Broadway, il prossimo eccitante capitolo nella sua evoluzione. Abbiamo assemblato un team di fama mondiale per creare un musical che delizierà i milioni di fan attuali di La La Land e introdurrà il marchio a un pubblico completamente nuovo".