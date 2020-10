La guerra dei Roses: la scena del lampadario e lo scherzo di Danny DeVito

Durante le riprese de La guerra dei Roses, sequenza in cui Michael Douglas, nei panni di Oliver Rose e Barbara Rose, interpretata da Kathleen Turner, sono seduti sul lampadario, Danny DeVito, co-star nonché regista del film, ha fatto loro uno scherzo memorabile.

I due attori si trovavano sul lampadario, seduti a quasi dieci metri da terra, quando DeVito a un certo punto ha fatto finta di mandare il resto del cast e la troupe in pausa pranzo lasciando le due star sole, in quella scomoda posizione, nel bel mezzo della scena.

Dopo l'uscita del film alcune voci anonime hanno detto che i realizzatori hanno inserito una breve inquadratura del cane della coppia nella scena del "paté" perché, a quanto pare, qualcuno pensava che la scena fosse troppo crudele.

Secondo Danny DeVito il cane sarebbe dovuto apparire comunque nella scena, tuttavia, originariamente, non fu mostrato fino alla fine della sequenza del lampadario e quel particolare fu inserito soltanto in seguito. Durante la promozione de La guerra dei Roses Douglas e DeVito sono comparsi in un talk show per sponsorizzare la pellicola hanno scherzato su questa scena.