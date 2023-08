Alice Cooper: 'Johnny Depp e Amber Heard dovrebbero fare il remake de La guerra dei Roses'

Alice Cooper ha recentemente condiviso alcuni dettagli sulla sua relazione con Johnny Depp durante un'intervista, pubblicata da Vulture, relativa al loro recente tour degli Hollywood Vampires. Il cantante ha rivelato che il processo di diffamazione tra Johnny e Amber Heard non è stato un punto focale durante il loro ultimo tour, affermando di non aver avuto esitazioni nel lavorare nuovamente con l'attore.

Cooper ha anche ammesso di aver fatto una battuta sul processo durante lo scorso tour, menzionando un'altra coppia famosa coinvolta in una situazione simile: "Se ne parli con Johnny, è soltanto un capitolo della sua vita. Lui ti dice soltanto: 'Sì, sì, qual è la prossima canzone?'"

Johnny Depp ed Alice Cooper al Lucca Summer Festival 2018

"Non capisco perché abbiano trasmesso in televisione l'udienza. Immagino sia a causa della fama di entrambe le persone. La cosa migliore che ho detto riguardo a tutto ciò è stata: 'Dovrebbero fare un remake de La guerra dei Roses con Johnny e Amber'. Chi non andrebbe a vederlo? Io ci andrei! E come ciliegina sulla torta ingaggerei Angie e Brad per i ruoli dei loro avvocati."

"L'intera faccenda, sai... non credo che sia mai stata menzionata durante il tour perché a nessuno importava. Non ho mai guardato un istante del processo. Sapevo che Johnny avrebbe vinto perché nessuno ha delle ex che sono letteralmente pronte a testimoniare per un uomo. Mi sono detto: 'Beh, sai, Johnny affronterà questa tempesta e quando è sul palco, è solo il nostro chitarrista'", ha concluso Cooper.