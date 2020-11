La grande bellezza: stasera su Iris il film premio Oscar di Paolo Sorrentino

Stasera su Iris, alle 21:00, va in onda La grande bellezza, il film con cui Paolo Sorrentino ha vinto, nel 2014, il premio Oscar per il migliore film straniero.

È La grande bellezza di Paolo Sorrentino il film che ci farà compagnia stasera su Iris, dalle 21:00, scelto all'interno della rassegna dedicata al grande cinema italiano, che proseguirà in seconda serata con uno dei capolavori di Federico Fellini, Amarcord.

La Grande Bellezza: Sabrina Ferilli sul set del film

Jep Gambardella (Toni Servillo), un giornalista di 65 anni, è un uomo professionalmente affermato, di un fascino senza tempo, che con il suo lavoro racconta i vari aspetti di una città bella e complessa come Roma, muovendosi tra cultura alta e mondanità. Una Roma bella e degradata, fatta di potenti, presenzialisti, immobiliaristi e contesse, ma anche di masse di turisti in coda per ammirare i monumenti di un'antichità decadente.

La Grande Bellezza: Toni Servillo sul set del film insieme a Carlo Verdone

Presentato in concorso al Festival di Cannes nel 2013, La grande bellezza ha diviso la critica, soprattutto quella italiana, che ha da una parte presentato il nuovo lavoro di Paolo Sorrentino come una sorta di capolavoro della contemporaneità, dall'altro l'ha definito senza troppi giri di parole un film poco riuscito.

Che piaccia o no, La grande bellezza ha riportato il cinema italiano ad essere protagonista dei grandi premi internazionali: dopo aver vinto nove David di Donatello e cinque Nastri d'Argento, si è aggiudicato quattro European Film Awards, fino ai prestigiosi Golden Globe e BAFTA come miglior film straniero. A coronare la marcia trionfale del film di Sorrentino è arrivato anche l'Oscar, nel 2014, ancora come miglior film straniero. Con tanti ringraziamenti anche a Maradona.