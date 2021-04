La gatta sul tetto che scotta: Antoine Fuqua sarà regista e produttore del nuovo film

Antoine Fuqua sarà regista e produttore di un nuovo film tratto dallo spettacolo teatrale La gatta sul tetto che scotta, ispirandosi alla versione andata in scena a Broadway interpretata da un cast composto esclusivamente da attori neri.

Il progetto vedrà coinvolti anche i produttori teatrali Stephen C. Byrd e Alia Jones-Harvey.

La versione dell'opera di Tennessee Williams andata in scena nel 2008 ha registrato il tutto esaurito per ben 19 settimane consecutive e ha rappresentato la prima produzione totalmente afroamericana di un classico teatrale. Il nuovo adattamento cinematografico del cult La gatta sul tetto che scotta, per ora, non ha ancora un cast.

La produzione era stata diretta da Debbie Allen e nel cast c'erano Terrence Howard, Anika Noni Rosa, Phylicia Rashad e James Earl Jones. Attualmente non è stato svelato il possibile coinvolgimento degli attori nel nuovo progetto.

Antoine Fuqua, oltre a esserne il regista, sarà coinvolto come produttore con la sua Fuqua Films e ha dichiarato: "Portare una produzione così storica sullo schermo è un onore e sono elettrizzato di potermene occupare insieme a Stephen e Alia. Hanno dimostrato il loro impegno al progetto con due spettacoli in scena a Broadway e Londra e so che cosa serve per tradurre questo iconico dramma dal teatro al cinema".

Fuqua, prossimamente, tornerà sul set in occasione di Emancipation, il nuovo film con star Will Smith.