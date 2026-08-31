La furia di un uomo - Wrath of man stasera su Rai 4: Jason Statham scatena la sua vendetta

Stasera, lunedì 31 agosto, alle 21.20 su Rai 4, va in onda La furia di un uomo - Wrath of Man, thriller d'azione del 2021 diretto da Guy Ritchie e interpretato da Jason Statham. Il film mescola rapine, sparatorie e vendetta in una storia costruita attorno a un protagonista tanto enigmatico quanto letale. La pellicola è il remake del film francese Le Convoyeur (Cash Truck) del 2004, diretto da Nicolas Boukhrief.

La trama di La furia di un uomo - Wrath of Man

Al centro della storia c'è Patrick "H" Hill, interpretato da Jason Statham, un uomo apparentemente tranquillo e riservato che viene assunto da una società specializzata nel trasporto di denaro. Il suo nuovo lavoro consiste nel guidare i camion portavalori attraverso Los Angeles, trasportando ogni settimana centinaia di milioni di dollari e affrontando il costante pericolo di assalti da parte di bande criminali.

Durante una delle prime rapine, però, H sorprende tutti mostrando capacità di combattimento e una precisione con le armi decisamente fuori dal comune. In pochi istanti riesce a neutralizzare i criminali, lasciando i colleghi della società Fortico increduli e sempre più sospettosi nei suoi confronti. Chi è veramente quell'uomo? E soprattutto, perché possiede un addestramento così sofisticato?

La furia di un uomo - Wrath of man: Jason Statham e Josh Harthnett in una scena

Mentre H continua a lavorare sui camion blindati, il suo passato viene progressivamente ricostruito attraverso una narrazione che svela nuovi dettagli e cambia la prospettiva sugli avvenimenti. Dietro la sua apparente freddezza c'è infatti un obiettivo preciso: la vendetta. H non è arrivato casualmente alla Fortico e il suo lavoro rappresenta soltanto il mezzo attraverso cui avvicinarsi alle persone che sta cercando.

La vicenda si trasforma così in un violento revenge movie, nel quale rapine, tradimenti e regolamenti di conti finiscono per intrecciarsi. La vera identità e le motivazioni di H emergono poco alla volta, fino a collegare il suo passato direttamente a una drammatica vicenda familiare.

Cast e curiosità sul film di Guy Ritchie

A guidare il cast è Jason Statham, nei panni di H, protagonista costruito su misura per l'attore britannico e sulla sua consolidata immagine da interprete di action movie. Al suo fianco troviamo Holt McCallany nel ruolo di Bullet, Josh Hartnett nei panni di Boy Sweat Dave, Jeffrey Donovan come Jackson, Scott Eastwood nel ruolo di Jan e Laz Alonso nei panni di Carlos. Nel cast figurano inoltre Andy Garcia, Eddie Marsan, Raúl Castillo, DeObia Oparei e Niamh Algar.

Laz Alonso nei panni di Carlos

Una delle curiosità più interessanti riguarda proprio la collaborazione tra Guy Ritchie e Jason Statham. La furia di un uomo rappresenta infatti la loro quarta collaborazione dopo Lock & Stock - Pazzi scatenati (1998), Snatch - Lo strappo (2000) e Revolver (2005).

Il film non nasce però da una storia originale di Ritchie: è una nuova versione del thriller francese Le Convoyeur, diretto da Nicolas Boukhrief nel 2004. Ritchie, insieme a Ivan Atkinson e Marn Davies, ha adattato la storia portandola a Los Angeles e accentuandone la componente action e il tema della vendetta.

Tra le presenze particolari c'è anche quella del rapper Post Malone, che compare in un piccolo ruolo nei panni di uno dei rapinatori. Nel film appare inoltre Andy Garcia come agente King, mentre il cast comprende diversi volti noti del cinema e della televisione.

Con La furia di un uomo, Guy Ritchie mette quindi da parte buona parte dell'ironia e dei dialoghi brillanti tipici di alcuni suoi celebri gangster movie per concentrarsi su un racconto più cupo e diretto, costruito attorno a un uomo consumato dal desiderio di vendetta. Il risultato è un action-thriller nel quale la domanda non è soltanto chi sia H, ma soprattutto fin dove sia disposto ad arrivare per chiudere i conti con il proprio passato.

Dove vedere La furia di un uomo - Wrath of Man in tv e in streaming e durata dell'action movie

Il film diretto da Guy Ritchie andrà in onda stasera 31 agosto, su Rai 4 in prima serata alle 21:20 e live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand. La furia di un uomo - Wrath of Man ha una durata di circa 119 minuti e terminerà intorno alle 23:20, quando la programmazione di Rai 4 lascerà spazio al film CIA - Un uomo nel mirino.