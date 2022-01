La fratellanza, stasera su Cielo in prima visione il film con Nikolaj Coster-Waldau: la trama

Stasera su Cielo alle 21:15, in prima visione in chiaro, appuntamento con La fratellanza, il film di genere carcerario con Nikolaj Coster-Waldau: ecco la trama.

Stasera su Cielo alle 21:15, in prima visione per il ciclo "Io uccido", va in onda La Fratellanza, film del 2016 di Ric Roman Waugh, con protagonista Nikolaj Coster-Waldau.

Al centro della trama del prison movie La fratellanza c'è Jacob Harlon (interpretato dall'ex Jaime Lannister de Il Trono di Spade, Nikolaj Coster-Waldau), un broker di successo che vive a Wall Street e che ha tutto ciò che si può desiderare dalla vita. Un bicchiere di troppo dopo una cena tra amici sconvolgerà la sua quotidianità: alla guida della sua macchina Jacob causa involontariamente un incidente in cui perde la vita il suo migliore amico Tom.

Jacob viene accusato di omicidio colposo e, condannato al carcere, subisce una brutale trasformazione durante il periodo di detenzione, entrando a far parte di un'organizzazione criminale cui appartengono i detenuti più violenti, la Fratellanza Ariana. Da lì in poi la sua vita non sarà più la stessa. Una volta che Jacob sarà rilasciato per buona condotta, i capi della sua gang lo costringeranno ad orchestrare un crimine contro una gang rivale per proteggere la sua ex moglie e sua figlia. Così, col tempo, diventerà lui stesso un autentico gangster, stravolgendo del tutto i suoi codici morali.