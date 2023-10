La fortuna è in un altro biscotto: clip esclusiva dell'esordio di Marco Planica, al cinema dal 5 ottobre

Uscirà il 5 ottobre la pellicola del regista ligure Marco Placanica, La fortuna è in un altro biscotto, ecco un primo sguardo in una clip esclusiva.

Una gustosa clip esclusiva di La fortuna è in un altro biscotto offerta da Movieplayer.it anticipa l'uscita dell'opera prima del regista Marco Placanica, al cinema dal 5 ottobre.

Prodotto e distribuito da Ahora! Film, La fortuna è in un altro biscotto vede protagonisti attori provenienti dal ricco vivaio di talenti genovesi come Manuel Zicarelli, Enzo Paci, Fabrizio Contri e Daniela Camera che formano un affiatato cast corale affiancato dalle migliori maestranze del territorio ligure.

In La fortuna è in un altro biscotto la provincia ligure fa da sfondo a una storia universale che racconta il difficile rapporto con i genitori, ma racconta anche di un conto in sospeso, di un lutto non ancora elaborato e della difficoltà di diventare adulti senza sprofondare nelle sabbie mobili create dalle generazioni precedenti. Protagonisti di queste storie, diverse ma intrecciate tra loro, sono Leo e l'ostinato tentativo di mantenere un legame con il suo passato; Virginia e Federico intrappolati nella speranza di un amore da romanzo irrealizzabile; Tonino Paffone e Manfredo Collini, due uomini ossessionati dal desiderio di predominanza e prevaricazione.

La sinossi di La fortuna è in un altro biscotto

Sullo sfondo degli affari che muovono una provincia portuale, Leo, un giovane orfano, prova a mantenere in vita l'attività̀ ereditata dal padre, malgrado la persecuzione di uno strozzino: Tonino Paffone, proprietario di un mediocre ristorante asiatico e aspirante intermediario nell'import-export per conto della malavita cinese. Leo è disposto a tutto pur di non perdere l'attività̀ di famiglia, persino rubare. La vittima prescelta per il furto è Manfredo Collini, facoltosissimo imprenditore, collezionista d'arte e aspirante sindaco nella lista "Famiglia Unita". Ma il destino vuole che Federico, il figlio di Collini, e Virginia, la figlia di Tonino, abbiano una relazione.