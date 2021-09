La fattoria degli animali: Andy Serkis dirigerà l'adattamento di George Orwell per Netflix dopo Venom 2

Mentre cresce l'attesa per l'arrivo al cinema di Venom - La furia di carnage, il regista Andy Serkis guarda già oltre, al suo prossimo progetto, l'adattamento del classico di George Orwell La fattoria degli animali prodotto da Netflix.

In un'intervista con Wired, Andy Serkis ha rivelato che il suo prossimo impegno da regista sarà l'adattamento del romanzo di George Orwell, La fattoria degli animali. Animal Farm è una satira politica antropomorfa su un gruppo di animali da fattoria che si ribellano al loro proprietario umano per creare una società libera ed equa, che alla fine cade a pezzi e si trasforma in una dittatura. La storia è stata originariamente pubblicata nel 1945 ed è stata adattata in numerose incarnazioni nel corso degli anni, incluso un popolare film d'animazione nel 1954.

Una versione live-action è stata realizzata nel 1999 da Hallmark con le voci di Kelsey Grammar, Julia Louis-Dreyfus e Ian Holm. Ecco cosa ha anticipato Andy Serkis sul nuovo progetto:

"Ho un sacco di film che sono in fase di sviluppo, ma il prossimo lavoro, probabilmente, sarà Animal Farm, penso sia la prossima cosa che farò. La fattoria degli animali di George Orwell. Il progetto è attualmente in fase preliminare di sviluppo".

Al momento, Serkis non ha specificato se Animal Farm adotterà la tecnica motion-capture di cui lui ormai è maestro. Nel corso della sua carriera, l'attore e regista inglese ha mostrato le sue abilità nel creare personaggi mo-cap digitali indimenticabili, perciò sembra la persona giusta per proporre un riadattamento di Animal Farm per il pubblico moderno.

Tra le prossime fatiche di Andy Serkis, stavolta in veste di attore, c'è anche il film Luther, tratto dalla popolare serie poliziesca BBC, che lo vedrà affiancare il protagonista Idris Elba.

