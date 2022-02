La Fantastica Signora Maisel 4: il trailer e il poster della nuova stagione

La fantastica signora Maisel 4 ha ora un trailer e un poster ufficiale, rilasciati da Prime Video, regalando qualche nuova scena tratta dalle puntate della stagione inedita in arrivo il 18 febbraio, con due nuovi episodi in uscita ogni venerdì per quattro settimane.

Nel video la protagonista sembra particolarmente determinata e decisa a non lasciarsi più mettere in secondo piano dagli uomini, decidendo di parlare liberamente quando è su un palco.

La sinossi della quarta stagione della serie La fantastica signora Maisel, è la seguente:

È il 1960 e c'è aria di cambiamento. Cercando di affinare il suo show, Midge si trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l'impegno che mette nella sua arte - e il tempo che le dedica - crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici.

La tagliente, irriverente ed esilarante nuova stagione vedrà anche le partecipazioni speciali di Kelly Bishop, Milo Ventimiglia, John Waters e Jason Alexander.

La serie, dalla rinomata creatrice Amy Sherman-Palladino e dall'executive producer Daniel Palladino, è scritta e diretta da Sherman-Palladino e Palladino, e annovera nel cast la vincitrice di un Emmy Rachel Brosnahan, il quattro volte vincitore dell'Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di tre Emmy Alex Borstein, la nominata agli Emmy Marin Hinkle, Michael Zegen,Kevin Pollak, Caroline Aaron, e il vincitore di un Emmy Luke Kirby.