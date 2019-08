La fantastica signora Maisel 3: il trailer annuncia la data della première

La fantastica signora Maisel 3, grazie al trailer, ha finalmente una data prevista per il debutto su Amazon Prime Video dei nuovi episodi: il 6 dicembre!

Il trailer mostra Midge in viaggio e sul palco, impegnata nel tour che ha accettato al termine degli episodi precedenti. La situazione per la protagonista si preannuncia, come prevedibile, complicata tra amori, mariti, lavoro e famiglia.

La sinossi ufficiale della terza stagione della serie La fantastica signora Maisel anticipa:

Midge e Susie scoprono che la vita in tour con Shy è affascinante ma allo stesso tempo modesta, imparando così una lezione sullo show business che non dimenticheranno. Joel è in difficoltà nell'aiutare Midge e allo stesso tempo perseguire i suoi sogni. Abe si butta in una nuova missione e Rose comprende di avere lei stessa dei talenti.

The Marvelous Mrs. Maisel è la serie vincitrice di otto Emmy Awards tra cui Outstanding Comedy series, tre Golden Globe incluso il premio Best TV Series - Comedy, cinque Critics' Choice Award tra cui Best Comedy Series, due PGA Award, un WGA Award, e un Peabody Award. La serie, creata da Amy Sherman e prodotta da Daniel Palladino, è da entrambi anche scritta e diretta e vanta nel cast l'attrice premiata agli Emmy e ai Golden Globe Rachel Brosnahan, il vincitore di un Golden Globe e tre Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di un Emmy Alex Borstein, l'attrice nominata a un Emmy Marin Hinkle, e con Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron.

Il poster inedito:

La fantastica signora Maisel: il poster della terza stagione

