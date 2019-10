La fantastica signora Maisel 3: nel nuovo trailer tutte le tappe di un trionfo annunciato

Il nuovo trailer de La fantastica signora Maisel 3 non solo ci ricorda l'appuntamento con i nuovi episodi, che arriveranno su Amazon Prime Video il prossimo 6 dicembre, ma mette l'acquolina in bocca a quanti non aspettano altro che il ritorno degli esilaranti monologhi di Midge Maisel.

E nelle nuove puntate, di battute e di risate, ce ne saranno molte più del solito, perchè l'inaffondabile signora Maisel (la bravissima Rachel Brosnahan) è appena partita per la sua prima vera tournèe in giro per i più locali in giro per gli Stati Uniti. Quando si tratta di risollevare il morale delle truppe o di intrattenere il sofisticato pubblico di un club, o di aprire lo spettacolo di un più famoso performer all'interno di un fumoso cabaret, la fantastica signora "ex Maisel" non ha eguali. E gli impresari cominceranno a capirlo, da New York alla Florida.

La vera novità della stagione, però, a giudicare dalle immagini che scorrono nella clip sulle note di "Perfectly Marvelous" dal musical Cabaretin una versione originale di Sutton Foster, sembra essere rappresentata da tutti quei personaggi che fanno da sfondo alle avventure di Midge: Abe sembra pronto a gettarsi in una nuova avventura dopo il fallimento di tutti i suoi piani nella passata stagione, mamma Rose è più frizzante che mai mentre Joel, tra mille difficoltà, sembra tentare il tutto per tutto per riavvicinarsi a quell'uragano della sua ex moglie.

La fantastica signora Maisel: Rachel Brosnahan nella stagione 2

La sinossi ufficiale della terza stagione de La fantastica signora Maisel anticipa: "Midge e Susie scoprono che la vita in tour con Shy è affascinante ma allo stesso tempo modesta, imparando così una lezione sullo show business che non dimenticheranno. Joel è in difficoltà nell'aiutare Midge e allo stesso tempo perseguire i suoi sogni. Abe si butta in una nuova missione e Rose comprende di avere lei stessa dei talenti".

The Marvelous Mrs. Maisel è la serie vincitrice di otto Emmy Awards tra cui Outstanding Comedy series, tre Golden Globe incluso il premio Best TV Series - Comedy, cinque Critics' Choice Award tra cui Best Comedy Series, due PGA Award, un WGA Award, e un Peabody Award. La serie, creata da Amy Sherman e prodotta da Daniel Palladino, è da entrambi anche scritta e diretta e vanta nel cast l'attrice premiata agli Emmy e ai Golden Globe Rachel Brosnahan, il vincitore di un Golden Globe e tre Emmy Tony Shalhoub, la vincitrice di un Emmy Alex Borstein, l'attrice nominata a un Emmy Marin Hinkle, e con Michael Zegen, Kevin Pollak e Caroline Aaron.