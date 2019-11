La famosa invasione degli orsi in Sicilia, clip esclusiva del film di animazione

La famosa invasione degli orsi in Sicilia arriva il 7 novembre in Italia, ecco in esclusiva una clip del film di animazione presentato nella sezione Un Certain Regard di Cannes 2019.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia, il film di cui potete vedere una video clip esclusiva, arriva nelle sale il 7 novembre dopo essere stato presentato in anteprima al Festival del cinema di Cannes 2019 nella sezione Un Certain Regard.

La trama di La famosa invasione degli orsi in Sicilia è incentrata sulla storia della guerra tra il Granduca di Sicilia e Re Leonzio, sovrano degli orsi. Una guerra in cui saranno coinvolti il sanguinario Gatto Mammone, gli spettri di Rocca Demona e i cinghiali volanti di Molfetta, fino alla vittoria che insedierà Leonzio sul trono di una Sicilia remotissima e fantastica. Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono gli uomini, in una Sicilia antica e meravigliosa. Grazie al suo esercito e all'aiuto di un mago, riuscirà a sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio. Così, gli orsi e gli uomini inizieranno a vivere insieme in pace, almeno per un po'. Eppure, Re Leonzio si rende immediatamente conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra degli uomini.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia: un momento del film

La famosa invasione degli orsi in Sicilia è tratto dall'omonimo romanzo di Dino Buzzati pubblicato da Arnoldo Mondadori Editore con illustrazioni originali. Il film segna l'esordio alla regia di Lorenzo Mattotti, bresciano con un passato da fumettista e illustratore. Il cast vocale del film è di primo piano, abbiamo Toni Servillo nel ruolo di Leonzio, Antonio Albanese come Gedeone, il compianto Andrea Camilleri nel ruolo del Vecchio Orso. Ad essi si affiancano Linda Caridi, Maurizio Lombardi, Corrado Invernizzi, Alberto Boubakar Malanchino, Beppe Chierici, Roberto Ciufoli, Nicola Rignanese, Mino Caprio e Corrado Guzzanti nel ruolo di Salnitro.

Il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di La famosa invasione degli orsi in Sicilia - è una produzione franco-italiana, in Italia arriverà nelle sale il prossimo 7 novembre grazie a BIM Distribuzione. Oggi vi presentiamo in esclusiva una video clip de La famosa invasione degli orsi in Sicilia che ha partecipato in concorso alla recente edizione di Alice nella città, la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni.