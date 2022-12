La famiglia Bocelli duetta con I Simpson per Natale: dal 15 dicembre solo su Disney+

La famiglia Bocelli è la protagonista del nuovo cortometraggio The Simpsons meet the Bocellis in Feliz Navidad, dal 15 dicembre in esclusiva su Disney+.

La famiglia Bocelli è sempre più cult in America e per Natale si trasforma in cartoon entrando nella serie animata più famosa al mondo, quella de I Simpson. Uno dei più grandi successi televisivi degli ultimi anni rende così omaggio al tenore, prendendo spunto dal suo ultimo album "A family Christmas", in cui l'artista canta con Matteo e la piccola Virginia.

Il cortometraggio "The Simpsons meet the Bocellis in 'Feliz Navidad'" sarà disponibile in esclusiva su Disney+ dal prossimo 15 dicembre. Nell'episodio dedicato al Natale dell'amatissima serie, Homer sorprende Marge con il regalo perfetto: un'esibizione indimenticabile della superstar dell'opera italiana Andrea Bocelli che canta uno dei brani natalizi per eccellenza, insieme a Matteo e alla piccola Virginia.

È stata inoltre diffusa la key art che offre un primo sguardo della famiglia Bocelli ne I Simpson. E in concomitanza con l'uscita del corto, il 15 dicembre, Andrea, Matteo e Virginia Bocelli pubblicheranno anche il nuovo singolo, "Feliz Navidad" in una versione speciale in featuring con gli stessi Simpson, la stessa presente nel cortometraggio che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali.

"The Simpsons meet the Bocellis in 'Feliz Navidad'" è l'ultimo di una raccolta di cortometraggi tratti da I Simpson creati esclusivamente per Disney+. Prima dei Bocelli, aveva avuto l'onore di entrare nel mondo animato de I Simpson anche Billie Eilish, protagonista di "Lisa, ti presento Billie".