La famiglia Addams: Gwendoline Christie nel cast della serie di Tim Burton

Il mondo della famiglia Addams ritornerà sugli schermi televisivi di Netflix grazie a Wednesday, la serie live-action ideata da Tim Burton, e nel cast ci sarà anche Gwendoline Christie.

Il progetto aveva già come protagonisti Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, e Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman nella parte dei genitori della ragazzina, Morticia e Gomez Addams.

Nelle otto puntate che compongono la prima stagione di Wednesday l'attrice Gwendoline Christie interpreterà Larissa Weems, la preside della Nevermore Academy frequentata da Mercoledì Addams. La donna, inoltre, era una compagna di classe di Morticia, con cui ha un conto in sospeso.

Nel cast dello show ci sono anche Thora Birch (Ghost World, The Walking Dead), Riki Lindhome (Knives Out, Another Period), Jamie McShane (Mank, Bloodline), Hunter Doohan (Your Honor, Truth Be Told), Georgie Farmer (Treadstone, The Evermoor Chronicles), Moosa Mostafa (Nativity Rocks!, The Last Bus), Emma Myers (Girl in the Basement, Taste of Christmas), Naomi J. Ogawa (Skylin3s), Joy Sunday (Dear White People, The Beta Test) e Percy Hynes White (The Gifted, Pretty Hard Cases).

La serie si intitola semplicemente Wednesday e racconterà i tentativi di Mercoledì di imparare a gestire le sue capacità paranormali, fermare una serie di omicidi che sta terrorizzando la città e risolvere il mistero soprannaturale in cui erano stati coinvolti i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre deve fare i conti con la vita complicata a Nevermore.

Tim Burton debutterà sul piccolo schermo con questa nuova serie, mentre Al Gough e Miles Millar, creatori di Smallville, saranno autori e showrunner.