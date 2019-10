La famiglia Addams: il film animato avrà un sequel!

La famiglia Addams, il film animato in arrivo il 31 ottobre sugli schermi italiani, avrà un sequel che debutterà nelle sale americane il 22 ottobre 2021.

La nuova versione della storia della "terrificante" famiglia Addams ha esordito nel weekend sul mercato americano, incassando ben 30 milioni di dollari. Il nuovo lungometraggio diretto da Conrad Vernon e Greg Tiernan mostra Morticia, Gomez, Mercoledì, Pugsley e lo zio Fester alle prese con la vita nella città di New Orleans del ventunesimo secolo.

Il cast di doppiatori che hanno lavorato a La Famiglia Addams è eccezionale: nella versione originale troveremo Oscar Isaac nei panni di Gomez, Charlize Theron in quelli di Morticia, Finn Wolfhard che dà voce a Pugsley, Nick Kroll nel ruolo di Zio Fester e Bette Midler in quello di Nonna. Nel film ci saranno anche due personaggi originali: Alison Janney come conduttrice del reality Margaux Needler e Elsie Fisher, sua figlia Parker.

Nella versione italiana ci saranno invece Virginia Raffaele e Pino Insegno, nella parte di Morticia e Gomez, Eleonora Gaggero e Luciano Spinelli (saranno i figli Mercoledì e Pugsley), Raoul Bova (zio Fester) e Loredana Bertè, che per la prima volta presterà la sua inconfondibile voce a un personaggio cinematografico, interpretando la Nonna Addams.