La famiglia Addams: svelato il cast della serie Wednesday ideata da Tim Burton

Netflix ha annunciato il cast di Wednesday, la serie ideata da Tim Burton per Netflix ispirata alle avventure della famiglia Addams, e tra gli interpreti ci saranno anche Thora Birch e Jamie McShane.

Il progetto aveva già come protagonisti Jenna Ortega nel ruolo di Mercoledì, e Catherine Zeta-Jones e Luis Guzman nella parte dei genitori della ragazzina, Morticia e Gomez Addams.

I nuovi arrivi tra gli interpreti di Wednesday sono: Thora Birch (Ghost World, The Walking Dead), Riki Lindhome (Knives Out, Another Period), Jamie McShane (Mank, Bloodline), Hunter Doohan (Your Honor, Truth Be Told), Georgie Farmer (Treadstone, The Evermoor Chronicles), Moosa Mostafa (Nativity Rocks!, The Last Bus), Emma Myers (Girl in the Basement, Taste of Christmas), Naomi J. Ogawa (Skylin3s), Joy Sunday (Dear White People, The Beta Test) e Percy Hynes White (The Gifted, Pretty Hard Cases).

La serie si intitola semplicemente Wednesday e racconterà i tentativi di Mercoledì di imparare a gestire le sue capacità paranormali, fermare una serie di omicidi che sta terrorizzando la città e risolvere il mistero soprannaturale in cui erano stati coinvolti i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre deve fare i conti con la vita complicata a Nevermore.

Tim Burton debutterà sul piccolo schermo con questa nuova serie, mentre Al Gough e Miles Millar, creatori di Smallville, saranno autori e showrunner.

Doohan nella serie avrà il ruolo Tyler Galpin, un abitante della città che stringe un'inaspettata amicizia con la protagonista Mercoledì e ha un rapporto complesso con il padre, che lavora come sceriffo. Farmer ha il ruolo di Ajax Petropolus, uno studente dell'Accademia e un Gorgon, descritto come goffo e timido, che prova ansia nel confrontarsi con gli altri.

Mostafa avrà la parte di Eugene Otinger, tra gli studenti della Nevermore Academy e presidente del club di apicoltori della scuola. Meyers ha il ruolo di Enid Sinclair, solare ed estroversa compagna di stanza della giovane Addams e membro di un branco di licantropi di San Francisco. Ogawa sarà Yoko Tanaka, un vampiro e tra i più cool dell'accademia. Sunday interpreta Bianca Barclay, una delle studentesse più popolari della Nevermore e membro di una famiglia di sirene che hanno il potere di persuadere le persone.

White sarà Xavier Thiroe, uno studente carismatico e artistico in modo sovrannaturale della Nevermore Academy, che è cresciuto in una famiglia benestante grazie ai poteri psichici del padre.

Birch ha il ruolo di Tamara Novak, la responsabile del dormitorio dove alloggia Mercoledì e interessata a tutto ciò che riguarda la botanica. Lindhome sarà la dottoressa Valerie Kinbott, una terapista locale che abita nella città di Jericho e si interessa particolarmente alla sua nuova paziente, Mercoledì. McShane interpreta infine lo sceriffo Donovan Galpin, nato e cresciuto a Jericho e da sempre con qualche problema nei confronti della Nevermore Academy, oltre a voler vendicarsi di Gomez.