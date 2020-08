La donna alla finestra: Netflix distribuirà il film con Amy Adams

La donna alla finestra, il film di Joe Wright con star Amy Adams, potrebbe finalmente arrivare sugli schermi grazie a Netflix.

La piattaforma di streaming starebbe infatti concludendo le trattative necessarie per ottenere i diritti per la distribuzione del progetto.

La donna alla finestra, tratto dall'omonimo romanzo scritto da A.J. Finn, avrebbe dovuto arrivare nelle sale cinematografiche nell'autunno 2019.

Il lungometraggio racconterà la storia di una psicologa che soffre di agorafobia e vive da sola in un quartiere periferico di New York, trascorrendo il tempo guardando noir classici e interagendo prevalentemente online. La donna, inoltre, spia i suoi vicini come accade nei film che ama. Quando assiste a un crimine che avviene nella casa dall'altra parte del parco, la sua vita prende una svolta inaspettata.

Nel cast del progetto diretto da Joe Wright, oltre alla protagonista Amy Adams, ci saranno anche Anthony Mackie, Wyatt Russell, Julianne Moore, Gary Oldman e Bryan Tyree Henry.

Per ora non è ancora stato annunciata una potenziale data per il debutto in streaming del film.