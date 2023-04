La diplomatica, su Netflix in streaming da oggi

La diplomatica, la nuova serie politica con Keri Russell, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 20 aprile 2023 con tutti gli episodi della prima stagione per gli utenti abbonati.

La diplomatica, la nuova serie politica con Keri Russell, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 20 aprile 2023 con tutti gli episodi della prima stagione, disponibili per gli utenti abbonati al servizio.

Kate Wyler (Keri Russell) è la nuova ambasciatrice degli Stati Uniti nel Regno Unito. Avrebbe dovuto andare in Afghanistan: molto abile nelle zone di crisi, si trova meno a suo agio in una dimora antica. Mentre la guerra monta in un continente e divampa in un altro Kate dovrà risolvere crisi internazionali, stringere alleanze strategiche a Londra e abituarsi al suo nuovo posto di rilievo, il tutto cercando di sopravvivere al matrimonio con il collega diplomatico e protagonista della politica Hal Wyler (Rufus Sewell).

The Diplomat: Keri Russel in una scena

Ideata dalla showrunner Debora Cahn (West Wing, Homeland), La Diplomatica è una serie politica contemporanea ad alta tensione sul superamento dei limiti e la sofferenza nelle relazioni a lungo termine tra paesi e persone. Il cast include anche David Gyasi, Ali Ahn, Rory Kinnear e Ato Essandoh, con Debora Cahn, Janice Williams e Keri Russell alla produzione esecutiva. Alla regia del pilot c'è Simon Cellan Jones, vincitore di un BAFTA nel 1997 e uno degli autori di Years and Years, acclamata serie britannica.