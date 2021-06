La decima vittima, via al crowdfunding per blu-ray e libro: in anteprima 6 foto sul set di Tazio Secchiaroli

Al via la campagna di crowdfunding per pubblicare per la prima volta in blu-ray il film di Elio Petri. Nella Limited edition un volume esclusivo con il soggetto originale, gli appunti di Elio Petri e le foto sul set di Tazio Secchiaroli. Ve ne offriamo 6 in anteprima.

Vedere per la prima volta in blu-ray La decima vittima, il film cult di Elio Petri con Marcello Mastroianni e Ursula Andress, può diventare realtà. Grazie a CG Entertainment e Surf Film, è partita infatti la campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare una Limited Edition del film di Elio Petri che sarà accompagnata da "La decima vittima - Caccia al film", un volume fotografico e testuale che conterrà la riproduzione di 40 foto dal set realizzate da Tazio Secchiaroli.

Oltre alle foto sul set, nel volume è inclusa anche la riproduzione del soggetto originale del film (per gentile concessione di Paola Petri e del Museo del Cinema di Torino), la riproduzione di pagine inedite di appunti dattiloscritti di Elio Petri (per gentile concessione di Paola Petri) ed un saggio sul film di Lucia Cardone (Università di Sassari). Arricchisce ulteriormente questa edizione numerata da collezione (500 copie) il documentario Elio Petri, Appunti su un autore di Federico Bacci, Nicola Guarnieri, Stefano Leone.

A proposito del volume fotografico e testuale La decima vittima - Caccia al film (circa 80 pagine) in corso di composizione, e che come detto conterrà la riproduzione di 40 foto sul set di Tazio Secchiaroli/ © David Secchiaroli provenienti dalle Collezioni Museo Nazionale del Cinema di Torino, Movieplayer può offrirvi in anteprima 6 delle 40 foto.

Come partecipare al crownfunding è presto detto: La Decima vittima Limited Edition sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 copie pre-acquistate entro il 5 luglio sulla piattaforma di CG Entertainment a questo link. Il video del Blu Ray arriva da un Master HD, Versione Restaurata dalla Cineteca di Bologna presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

Queste le caratteristiche della Limited Edition:

Packaging esclusivo con Numerazione della copia e Nome dei partecipanti alla Start Up!

Elio Petri, Appunti su un autore documentario di Federico Bacci, Nicola Guarnieri, Stefano Leone

La decima vittima - Caccia al film volume inedito (di circa 80 pagine) contenente 40 Foto dal set di Tazio Secchiaroli © David Secchiaroli (provenienti dalle Collezioni Museo Nazionale del Cinema di Torino), Soggetto originale (per gentile concessione di Paola Petri e del Museo Nazionale del Cinema di Torino), Appunti inediti di Elio Petri (per gentile concessione di Paola Petri), Riflessi di futuro. La decima vittima saggio di Lucia Cardone (Università di Sassari)

Sul disco, come detto, anche il documentario "Elio Petri, Appunti su un autore" di Federico Bacci, Nicola Guarnieri, Stefano Leone presentato alle Giornate degli Autori alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia 2005. La carriera cinematografica di Elio Petri narrata attraverso le interviste ai collaboratori e l'autore stesso.

Per quanto riguarda il volume fotografico e testuale, il libro conterrà: