La decima vittima in blu-ray, la recensione: il miglior modo per riscoprire l'Hunger Games italiano del 1965

La decima vittima: Ursula Andress e Marcello Mastroianni in una scena del film

Uscita homevideo davvero imperdibile quella targata CG-Surf. Come vedremo nella recensione de La decima vittima in blu-ray, questa è l'occasione per ammirare per la prima volta in HD il cult corrosivo dalle atmosfere fantascientifiche diretto da Elio Petri nel 1965. Il film, tratto dal racconto La settima vittima di Robert Scheckley, vede come protagonisti Marcello Mastroianni e Ursula Andress. Elio Petri si rivela già di gran lunga avanti a tutti se pensiamo che il film è di 56 anni fa ed è una denuncia contro l'invadenza dei mass media e del sistema capitalistico, con intuizioni da reality e da grande fratello.

La decima vittima: Marcello Mastroianni in una scena del film

Un ottimo restauro per la spietata e surreale caccia all'uomo di oltre 50 anni fa

La decima vittima: Ursula Andress e Marcello Mastroianni in una scena del film

La decima vittima è quasi una sorta di Hunger Games all'italiana degli anni Sessanta, e si svolge in un futuro dove le guerre sono state cancellate grazie a una valvola di sfogo dell'aggressività umana: viene organizzata infatti una caccia all'uomo completamente legalizzata e con tanto di premi, dove ogni membro è a turno cacciatore e preda. All'americana Caroline manca la decima vittima per avere il massimo degli onori, quindi parte per Roma per uccidere Marcello, quella che dovrebbe essere la sua ultima preda. Il film è presentato in blu-ray con il restauro effettuato nel 2012 presso il Laboratorio L'Immagine ritrovata, realizzato a partire dai negativi originali conservati dall'avente diritto Surf Film. Il negativo scena è stato scansionato alla risoluzione di 2K e restaurato digitalmente. Per la posa delle immagini è stata utilizzata come riferimento una copia positiva d'epoca conservata negli archivi della Cineteca di Bologna.

Il blu-ray: un video solido, dettagliato e con una grana naturale

Il risultato del restauro è davvero stupefacente. Il video del blu-ray CG-Surf non vanta solo una pulizia cristallina, ma anche una solidità delle immagini sorprendente, con un dettaglio che non sfigura rispetto ai prodotti più recenti. Eccellente l'integrità delle immagini originali, con una grana ben presente ma sempre naturale e perfettamente organica, senza nessuna alterazione. Il quadro è pulito e come detto il dettaglio è di notevole qualità, soprattutto su alcuni primi piani, ma è in genere valido su tutti gli elementi, anche quelli sullo sfondo. Solo in un paio di sequenze c'è qualche leggera flessione, ma sempre nei limiti, senza particolari sbavature. Ottimo anche il croma, brillante e incisivo, basta vedere una delle scene iniziali alla gara d'equitazione per ammirare un rosso vivo e intenso. Ma in genere i colori di Roma sono sempre belli caldi e naturali, con un nero profondo e una buona tenuta anche nelle scene più scure.

L'audio: una traccia un po' chiusa ma perfettamente pulita e senza sbavature

La decima vittima: Elsa Martinelli in una scena del film

Più difficile ottenere risultati mirabolanti dall'audio, ma anche qui la resa è sicuramente soddisfacente. Sono presenti le tracce DTS HD 2.0 (ovviamente preferibili) e Dolby digital 2.0 sia per l'italiano che l'inglese. La scena sonora è comprensibilmente chiusa e ristretta all'asse anteriore, ma le tracce sono pulite, senza sbavature o fruscii, con un buon timbro dei dialoghi, mentre alcuni effetti come gli spari e i rumori delle auto risultano un po' secchi. L'ascolto comunque resta sempre molto piacevole.

Gli extra: il trailer e il lungo documentario del 2005 su Elio Petri

La decima vittima: Ursula Andress in una scena del film

Negli extra, oltre al trailer, c'è il bel documentario Elio Petri... appunti su un autore di Federico Bacci, Nicola Guarnieri e Stefano Leone, che dura ben 80 minuti e fu presentato alle Giornate degli Autori a Venezia 2005. Si ripercorre la carriera cinematografica di Elio Petri, che ricordiamo morì a soli 53 anni, narrata attraverso interviste ad attori, registi e collaboratori, oltre a quelle di repertorio all'autore stesso. E si ricordano i suoi film che riuscirono a rappresentare l'Italia dell'epoca, realizzati da un autore di valore internazionale, forse scomodo e proprio per questo poco riconosciuto. Nel lungo documentario ci sono le testimonianze di Robert Altman, Ursula Andress, Bernardo Bertolucci, Florinda Bolkan, Flavio Bucci, Lino Capolicchio, Marina Cicogna, Dante Ferretti, Gianni Fucci, Antonio Ghirelli, Giancarlo Giannini, Jean Gili, Marco Giusti, Tonino Guerra, Luigi Kuweiller, Carlo Lizzani, Enrico Lucherini, Francesco Maselli, Mariangela Melato, Giuliano Montaldo, Ennio Morricone, Franco Nero, Paola Pascolini, Berto Pelosso, Gillo Pontecorvo, Vanessa Redgrave, Marco Risi, Aggeo Savioli, Furio Scarpelli.