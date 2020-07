La cosa: Ennio Morricone fu candidato ai Razzie per la peggior colonna sonora

Ennio Morricone scrisse le musiche per La cosa su richiesta di John Carpenter e fu candidato ai Razzie Award per la peggior colonna sonora.

La colonna sonora che Ennio Morricone compose, su richiesta di John Carpenter, per il film La cosa, fu in seguito nominata ai Razzie Award per la peggior colonna sonora di quell'anno. Nonostante questo e le molte critiche, da allora, la pellicola è diventata un vero e proprio classico.

La Cosa: Kurt Russell nel film di John Carpenter

Carpenter voleva che La cosa avesse un approccio musicale europeo e così scelse di ingaggiare il celebre compositore italiano per il suo film. Quando Morricone volò a Los Angeles per registrare la colonna sonora aveva con se un nastro pieno di musiche per sintetizzatore, non essendo sicuro di che cosa il regista stesse cercando.

La Cosa: Uno degli effetti speciali di Rob Bottin

Nel 2012, Morricone ha ricordato: "Carpenter mi ha mostrato il film, più tardi quando ho scritto la musica, ma non ci siamo mai scambiati idee. Fuggì, quasi vergognandosi di avermelo mostrato. Ho scritto la musica da solo senza il suo consiglio. Naturalmente, essendo diventato abbastanza furbo dal 1982, ho scritto diverse partiture relative alla mia vita. E ne avevo scritto uno, che era musica elettronica e lui ha preso la partitura elettronica."

Carpenter ha dichiarato durante un'intervista: "Ennio Morricone ha fatto tutte le orchestrazioni e ha registrato per me 20 minuti di musica che potevo usare ovunque desiderassi ma senza vedere alcun filmato. Ho tagliato la sua musica nel film e mi sono reso conto che c'erano posti, per lo più scene di tensione, in cui la sua musica non avrebbe funzionato... Scappai segretamente e registrai in un paio di giorni alcuni brani da usare. I miei erano pezzi elettronici molto semplici - erano quasi dei toni. Non era proprio musica, ma solo suoni di sottofondo, qualcosa che oggi potresti persino considerare come effetti sonori."