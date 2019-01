La Compagnia del Cigno, anticipazioni quinta puntata stasera su Rai1

La Compagnia del Cigno va in onda stasera, 28 gennaio, su Rai1, alle 21.25, con una quinta puntata, che in realtà è un unico appuntamento diviso in due episodi di cui sono state rilasciate le anticipazioni.

Nel primo episodio dal titolo Scoperte, Matteo confessa a tutta la compagnia la verità su sua madre, scusandosi con loro per aver mentito. I ragazzi, per confortarlo, condividono con lui le loro paure: Sofia teme di perdere suo fratello fratello, Robbo di essere separato di essere separato da sorella, Rosario, come molti ha timori legati al suo futuro, mentre Sata confessa che la sua più grande paura è quella di dimenticarsi il viso delle persone a cui vuole più bene. Rosario viene a sapere che il giudice ha deciso che dovrà seguire sua madre a Firenze e si confida con Sara, e la ragazza, dopo aver rischiato di essere investita da un auto, si trova a manifestare per la prima volta la sua fragilità data dalla sua condizione di ipovedente.

Nel secondo episodio, intitolato Rinascere, quando il maestro Madoni comunica ai ragazzi che non seguirà più l'orchestra, Matteo si sente in colpa e, dopo aver parlato invano con la direttrice, cerca in ogni modo di convincere il maestro a cambiare idea. Riconoscendo nello sguardo dell'uomo la sua stessa disperazione, Matteo intuisce che Madoni ha qualcosa di più importante dell'orchestra a cui pensare. L'uomo, infatti, non riesce più a dialogare con Irene che non vuole saperne di tenere il bambino. Il maestro è disperato e ha deciso di portare a termine la sua vendetta.

Rosario intanto chiede a sua madre di poter restare a Milano fino alla fine dell'anno per poter sostenere il saggio finale con i suoi amici, e Antonia accetta la sua proposta. Nonostante questo, il ragazzo non riesce a non pensare a quando dovrà andare via e ha un atteggiamento scontroso con gli altri ragazzi.

La compagnia del cigno è una serie scritta e diretta da Ivan Cotroneo, che firma i soggetti e le sceneggiature insieme a Monica Rametta. Prodotta da Indigo Film in collaborazione con Rai Fiction, la serie è composta di 12 episodi. Una storia che abbraccia le vicende personali e familiari di ogni giovane protagonista, mettendo a fuoco la durissima battaglia per il talento, tra studio e gavetta. I ragazzi della compagnia vivono seguendo il tempo della musica e lottano contro i desideri e le pulsioni più ingannevoli della loro età, ma anche contro le proprie famiglie che, attraversate da profonde instabilità, da un lato li aiutano e li incoraggiano e dall'altro finiscono per danneggiarli.

Nel cast, oltre ai sette giovani protagonisti interpretati da Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca e gli esordienti Leonardo Mazzarotto, Ario Sgroi, Francesco Tozzi, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora, troviamo Alessio Boni nei panni del direttore d'orchestra Luca Marioni. Insieme a lui, attori d'eccezione come Anna Valle, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Stefano Dionisi, Angela Baraldi, Barbara Chichiarelli, con la partecipazione di Rocco Tanica, Giorgio Pasotti e Marco Bocci e lo straordinario ritorno di Giovanna Mezzogiorno in una serie tv.

Nella colonna sonora de La compagnia del cigno curata da Gabriele Roberto anche un brano di Mika intitolato Sound of an orchestra, scritta dal cantante proprio per la fiction Rai.