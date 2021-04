La compagnia del cigno 2, clip esclusiva della serie con Alessio Boni

La compagnia del cigno 2 debutta in prima tv dal prossimo 11 aprile su Rai1 in prime time: ecco una clip della serie con Alessio Boni nei panni dell'inflessibile maestro Luca Marioni.

La compagnia del cigno 2, di cui vi presentiamo una video clip in esclusiva, andrà in onda dal prossimo 11 aprile su Rai1 in prime time. La serie ha come protagonista Alessio Boni nei panni dell'inflessibile maestro Luca Marioni.

Nella clip che potete vedere sopra Alessio Boni, ovvero il maestro Luca Marioni, è con Anna Valle e gioca e scherza con i bambini, un'immagine molto lontana da quella che siamo abituati a vedere sullo schermo e che gli è valsa la fama di "bastardo" al conservatorio.

Dopo il successo della prima stagione, che ha toccato picchi di share di superiori al 30%, torna La compagnia del cigno, la serie diretta da Ivan Cotroneo che ha come protagonista Alessio Boni, nei panni dell'inflessibile maestro Luca Marioni. La compagnia ritorna, e in un momento storico eccezionale lancia attraverso la musica e la passione il suo messaggio di unione, di forza, di comunione. Un messaggio semplice e caldo come un abbraccio: "Solo, non sarai nessuno".

Nelle nuove puntate ritroveremo protagonisti i sette giovani musicisti, sempre guidati dall'inflessibile maestro Luca Marioni, alle soglie dell'ingresso nel mondo accademico del Conservatorio, dove la competitività si fa più serrata. Ad accelerare i conflitti, l'arrivo di un nuovo maestro, Teoman Kayà, ex allievo dello stesso conservatorio Verdi, vecchio amico di Marioni e di sua moglie Irene, e ora direttore d'orchestra di fama mondiale. L'arrivo di Kayà al Conservatorio e la sua collaborazione con Marioni hanno un fine segreto e a pagarne le conseguenze potrebbero essere sia Marioni e sua moglie Irene, sia i ragazzi, spinti gli uni contro gli altri per far sì che si consumi a loro insaputa una antica vendetta. Un racconto epico e commovente sull'amicizia, sul talento, sull'impegno, sulla salvezza che deriva dalla musica, sulla difficoltà e sulla bellezza di diventare grandi.

Tra i nuovi personaggi di questa seconda stagione, il ruolo dell'antagonista, Teoman Kayà, è affidato a Mehmet Günsür, nato a Istanbul e naturalizzato italiano, che ha debuttato al cinema con Il bagno Turco di Ferzan Ozpetek ed è attualmente protagonista assoluto della serie internazionale The Gift.