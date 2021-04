La compagnia del cigno 2: anticipazioni della prima puntata, stasera su Rai1

La compagnia del cigno 2 debutta stasera su Rai1 alle 21:25 con nuove storie e nuove sfide che attendono i sette giovani musicisti del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano, guidati come sempre dall'inflessibile Maestro Marioni (Alessio Boni).

Saranno in totale 6 le prime serate in cui La compagnia del cigno 2 (qui la nostra recensione di questa seconda stagione) per raccontare il talento, l'entusiasmo, l'impegno, ma anche l'enorme fatica di crescere di un gruppo di adolescenti, uniti dall'amore per la musica e da un patto di amicizia.

Le anticipazioni della prima puntata ci ricordano che sono passati due anni dalla nascita della Compagnia e i sette ragazzi sono più legati che mai, pronti ad affrontare un momento fondamentale per la loro vita adulta: gli esami di maturità.

La preoccupazione per un difficile momento famigliare rischia però di compromettere l'orale di Barbara, la più brava tra loro. A questo si aggiunge l'emozione per l'arrivo al Conservatorio di un ex allievo, Teoman Kayà, maestro e violinista di fama internazionale, che avrà l'onore di dirigere l'orchestra pre-parata con passione e amore negli anni da Luca Marioni (Alessio Boni). Per Luca e Irene (Anna Valle), sua moglie, quello è il ritorno di un amico, in grado però di riaprire vecchie ferite.

Irene sente che Luca le sta nascondendo qualcosa sul suo rapporto con Teoman. C'è una frattura profonda che divide i due maestri e che ha origini lontane. I pochi giorni che Teoman trascorre ancora a Milano saranno l'occasione per riportare alla luce una scomoda verità e far capire a Teo che forse il passato non è del tutto superato come sembra. I ragazzi della Compagnia, intanto, sfruttano il poco tempo libero prima del concerto con Kayà per supportare Rosario nella ricerca del suo vero padre. Anche Barbara ripensa al suo passato, ignara che la causa del suo trasferimento a Milano sta per tornare prepotentemente nella sua vita.

Diretta da Ivan Cotroneo, anche la seconda stagione è scritta dal regista insieme a Monica Rametta.

Tra le molte novità de La compagnia del cigno 2 anche la partecipazione speciale di celebri musicisti italiani e stranieri come Mika, Malika Ayane, Ornella Vanoni e Francesco Gabbani e l'ingresso di un nuovo personaggio interpretato da Mehmet Gunsur, il Maestro Teoman Kayà, ex allievo dello stesso conservatorio Verdi che, spinto da antichi rancori e da sete di vendetta, metterà a dura prova i legami di amicizia, rispetto e lealtà tra i protagonisti.

Con Alessio Boni nei panni del maestro Marioni e Anna Valle in quelli di sua moglie Irene, Leonardo Mazzarotto, Fotinì Peluso, Emanuele Misuraca, Hildegard De Stefano, Ario Nikolaus Sgroi, Chiara Pia Aurora. Nel cast anche Francesco Tozzi, Alessandro Roia, Carlotta Natoli, Francesca Cavallin, Claudia Potenza, Rocco Tanica, Angela Baraldi, Pia Lanciotti e Barbara Chichiarelli.