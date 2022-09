La casa tra le onde, su Netflix in streaming da oggi

La casa tra le onde, il terzo film d'animazione dello Studio Colorido, sbarca su Netflix in streaming a partire da oggi 16 settembre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

La casa tra le onde è un'avventura estiva che inizia quando i grandi amici d'infanzia Kosuke e Natsume vanno a giocare con i compagni di scuola Yuzuru, Taishi, Reina e Juri in un condominio che sta per essere demolito. Dopo essere stati coinvolti in un misterioso fenomeno, riprendono conoscenza e non vedono altro che il mare intorno a loro. Cresciuti come fratello e sorella, Kosuke e Natsume si conoscono fin dall'infanzia, ma il loro rapporto inizia a incrinarsi alle medie dopo che viene a mancare il nonno di Kosuke.

Locandina di Drifting Home

Un giorno durante le vacanze estive, Kosuke e i suoi compagni di scuola si intrufolano in un condominio che sta per essere demolito e che si pensa sia stregato. Kosuke e Natsume sono cresciuti lì, quindi quel luogo contiene tanti ricordi per loro. Kosuke si imbatte in Natsume, che gli chiede se conosce il misterioso Noppo. Ma improvvisamente restano coinvolti in uno strano fenomeno e quando riprendono conoscenza, vedono solo il mare intorno a loro. All'interno del condominio che fluttua in un mare misterioso, Kosuke e gli altri uniscono le forze per sopravvivere. Ci sono tante lacrime e lotte... seguite poi forse dalla riconciliazione. Riusciranno a tornare alla loro vita precedente? Inizia così un viaggio estivo di addio...

Studio Colorido è apprezzato in tutto il mondo come studio di animazione del film Penguin Highway, candidato come Miglior film d'animazione alla 42esima edizione dei Japan Academy Film Prize e premiato con il Satoshi Kon Award per gli eccellenti risultati nell'animazione al Fantasia International Film Festival del 2018, e del lungometraggio Miyo - Un amore felino, disponibile su Netflix ed entrato nella Top 10 dei film più visti in oltre 30 paesi.