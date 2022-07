Drifting Home: il trailer del film animato in arrivo su Netflix

Netflix ha condiviso online il trailer del film animato Drifting Home, in arrivo sulla piattaforma di streaming il 16 settembre.

Nel video si mostrano i sei ragazzini che si ritrovano bloccati in un condominio che va alla deriva nell'oceano, vivendo così incredibili avventure.

Drifting Home, nella versione originale, ha nel cast di doppiatori Mutsumi Tamura (JoJo's Bizarre Adventure: Stone Ocean), Asami Seto (Jujutsu Kaisen), Daiki Yamashita (My Hero Academia), Yumiko Kobayashi (Re:Zero − Starting Life in Another World), Inori Minase (The Quintessential Quintuplets), e Kana Hanazawa (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba).

Alla regia del film c'è Hiroyasu Ishida da una sceneggiatura firmata da Hayashi Mori.

La produzione è curata da Studio Colorido, che ha portato al successo Penguin Highway.

Al centro della trama ci sono Kosuke e Natsume, amici fin dall'infanzia, che si allontanano dopo la morte del nonno di Kosuke. Un giorno, durante le vacanze estive, Kosuke e i suoi compagni di scuola entrano di nascosto in un edificio che sta per essere demolito e si sostiene sia infestato dai fantasmi. Kosuke e Natsume sono entrambi cresciuti lì e il luogo conserva dei ricordi speciali. I giovani si ritrovano coinvolti in uno strano fenomeno e, quando riprendono conoscenza, vedono di fronte a loro un vasto oceano. Il condominio va quindi alla deriva nel misterioso mare con i ragazzini a bordo che devono unire le forze per provare a sopravvivere.