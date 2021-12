La Casa: quando Bruce Campbell, coperto di sangue, sconvolse dei fedeli che andavano in chiesa

Recitare in un film horror potrebbe sembrare divertente ma, in realtà, si tratta di un duro lavoro. Questo è quello che emerge da un aneddoto raccontato da Bruce Campbell relativamente alle riprese de La Casa, cult diretto da Sam Raimi nel 1981.

Come riportato da Cinema Blend, Bruce Campbell ha raccontato quanto segue nel corso del documentario The Ladies of the Evil Dead Meet Bruce Campbell, facente parte di The Evil Dead Groovy Collection - collezione dei film della saga de La casa in 4K Ultra HD. Campbell ha raccontato che le temperature basse del Tennessee durante le riprese hanno reso il sangue finto ben più realistico di quanto tutti si aspettassero. L'attore, poi, si è lasciato andare a un divertente aneddoto.

Bruce Campbell ha ricordato: "Ho vissuto un episodio estremamente divertente durate una serata di riprese. Era un sabato notte, stavamo girando in Tennessee - nella Bible Belt - e non potevo togliermi i vestiti. C'era così tanto sangue sui miei vestiti che alzarmi le maniche era pressoché impossibile. Abbiamo girato tutta la notte e, l'indomani, sono salito a bordo di un pick up bianco che avevamo noleggiato. Domenica mattina abbiamo incontrato un gruppo di fedeli che andava in chiesa e mi guardavo allibito mentre salutavo tutti. Praticamente sembravo Charlie Manson!".

Qualora non abbiate presente la quantità esagerata di sangue presente ne La Casa di Sam Raimi, beh, vi consigliamo calorosamente un rewatch! L'attore, inoltre, ha anche raccontato che il sangue era talmente tanto copioso sui suoi vestiti da strappargli i peli delle braccia a ogni tentativo di alzarsi le maniche. Per togliersi quanto indossato, Bruce Campbell si è dovuto fare una doccia calda in modo tale da ammorbidire i tessuti ed eliminare il fastidioso effetto cerotto.

Bruce Campbell si è ufficialmente ritirato dall'interpretazione di Ash Williams. Nonostante ciò, però, l'attore ha prodotto insieme a Sam Raimi Evil Dead Rise, una nuova installazione del franchise che sarà distribuita in esclusiva su HBO Max, le cui riprese sono terminate lo scorso ottobre. E, secondo quanto dichiarato dal regista Lee Cronin, anche in questo film la quantità di sangue in scena sarà ingente!