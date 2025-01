La casa nella prateria tornerà sugli schermi con un reboot prodotto per Netflix

Netflix ha ordinato un nuovo reboot della serie La casa nella prateria, progetto ideato dopo la nuova popolarità degli episodi degli anni '70 messi a disposizione sulle piattaforme di streaming come Peacock.

Il nuovo show si ispirerà ai romanzi scritti da Laura Ingalls Wilder e può contare sul sostengo di Friendly Family Productions che, da anni, aveva sostenuto il possibile progetto.

I primi dettagli del reboot della serie cult

A occuparsi dello sviluppo della nuova versione del cult La casa nella prateria sarà Rebecca Sonnenshine, già nel team di The Boys e The Vampire Diaries.

In un comunicato Trip Friendly ha dichiarato: "Si tratta di un mio sogno da molto tempo proseguire l'eredità di mio padre e adattare le classiche storie americane di Wilder per un pubblico del ventunesimo secolo in un modo che metta d'accordo i fan dei libri e della serie televisiva originale". L'obiettivo dei produttori sarà quindi di proporre le amate storie 'sulla famiglia, sulla comunità e sulla sopravvivenza a chi è fan da tempo e alle nuove generazioni'.

Taylor Kitsch non esclude un suo coinvolgimento nel reboot di Friday Night Lights, ecco a che condizioni

Sonnenshine ha aggiunto: "Mi sono innamorata profondamente di questi libri quando avevo cinque anni. Mi hanno ispirata a diventare un'autrice e una filmmaker, e sono onorata ed elettrizzata nell'adattare queste storie per un nuovo pubblico globale con Netflix".

Al centro della trama dovrebbero esserci Charles, sua moglie Caroline, e le figlie e Laura e Mary mentre abbandonano il Wisconsin e si trasferiscono a Independence.

Jinny Howe, che si occupa delle serie drammatiche per Netflix, ha dichiarato: "La casa nella prateria ha catturato i cuori e le immaginazioni di così tanti fan in tutto il mondo e siamo entusiasti nel condividere i durevoli temi di speranza e ottimismo con un approccio fresco a questa storia iconica. La visione di Rebecca si intreccia con una profondità emotiva che delizierà i fan nuovi e già esistenti di questo amato classico".