La casa nella prateria: Richard Thomas e il resto del cast nella prima foto del reboot

La famiglia Walton sta per fare ritorno per The Waltons: Homecoming, film reboot della popolare serie La casa nella prateria che approderà su The CW il 28 novembre. Nel frattempo è stata svelata la prima foto del cast che vede il ritorno di Richard Thomas, l'originale John Boy Walton. Thomas sarà il narratore di Homecoming mentre passerà il testimone a Logan Shroyer, interprete del John Boy del 2021.

In un'intervista a Deadline, Richard Thomas ha riflettuto su com'era il mondo quando la serie originale della CBS incentrata su temi come fede e famiglia è andata in onda dal 1971 al 1982 spiegando perché ritiene che questo sia il momento perfetto per riportarla indietro:

"Quando abbiamo realizzato La casa nella prateria, la nazione era divisa a causa di una serie di problemi. La linea divisoria finiva proprio in mezzo al tavolo da pranzo per la maggior parte del tempo. Era l'inizio di una sorta di balcanizzazione in cui la demografia era divisa all'interno della famiglia. C'erano più televisori. Quindi una delle cose grandiose dello show è che ha unito le persone. I giovani potevano vedere una storia sugli anziani e gli anziani potevano ricordare la loro infanzia. E la presenza della fede era un tema centrale: non puoi davvero raccontare la storia delle persone in quella parte dell'America nel 1933 senza un elemento di fede. Quella era una parte enorme della vita delle persone, e lo è ancora in tutto il paese".

L'attore prosegue: "A livello drammaturgico abbiamo avuto molte storie incentrate sulla fede e sul suo influsso sulle azioni delle persone, dove erano i loro pregiudizi, dove erano i benefici. John aveva un suo punto di vista sull'andare in chiesa. Olivia aveva un altro [punto di vista]. Il nonno era un panteista, fondamentalmente. Era una parte così importante della nostra narrazione e ognuno aveva un legame diverso con esso. Quindi penso che questo tema sia ancora valido."

The Waltons: Homecoming è ambientato nell'era della Depressione ed è raccontato attraverso gli occhi di John Boy, il figlio maggiore di 17 anni di John (Ben Lawson) e Olivia Walton (Bellamy Young). Sua madre si aspetta che lui l'aiuti a crescere le sue sorelle e i suoi fratelli, e suo padre si aspetta che segua le sue orme per aiutare a sostenere la famiglia, ma segretamente, John Boy vuole essere uno scrittore. I tempi sono già abbastanza duri nel 1933, ma come se non bastasse sembra che questo sarà il primo Natale dei Walton senza John Sr. Ma poi Olivia riceve una lettera in cui il marito avverte che sta pianificando di tornare a casa per Natale. La famiglia è entusiasta e corre a prepararsi per il suo ritorno a casa. Ma quando una tempesta minaccia il suo arrivo alla vigilia di Natale e John Sr. non si trova da nessuna parte, Olivia manda John Boy fuori nella notte per trovare suo padre, un viaggio che cambierà per sempre la sua vita.