La casa di Carta: Vanessa Incontrada insultata per la foto con Berlino a Venezia

Vanessa Incontrada insultata per una foto: non tutti conoscono la serie spagnola La casa di Carta e quando hanno visto la scritta Bella Ciao accanto al selfie dell'attrice spagnola e Pedro Alonso - che nella serie interpreta Berlino - hanno iniziato ad insultare e criticare Vanessa Incontrada su Instagram per le sue presunte idee politiche.

Vanessa Incontrada vive nel nostro paese da anni ma solo ora sta provando con mano l'ignoranza che ha invaso la nostra rete. L'attrice di Come una madre a Venezia ha incontrato Pedro Alonso, il Berlino de La casa di carta. I due spagnoli hanno deciso di farsi un selfie e Vanessa lo ha pubblicato sul suo profilo Instagram affiancato da una semplice citazione: "O bella ciao, bella ciao, bella ciao ciao ciao.. Un besito amigo mio Berlino". La canzone dei nostri partigiani è diventata una sorta di colonna sonora e tormentone de La casa di Carta, da qui la citazione della Incontrada. Pedro Alonso era a Venezia 77 per ritirare il Filming Italy Best Movie International Award per il successo della serie creata da Álex Pina.

Molti hanno visto nella didascalia di Vanessa Incontrada una presa di posizione politica, come se l'attrice spagnola e il suo collega fossero le teste di ponte di una pericolosa invasione comunista organizzata non si sa bene da chi. Ecco che per incanto la bacheca della presentatrice spagnola si è riempita di insulti: "Bella Ciao la vai a cantare al tuo Paese" ha scritto qualcuno a difesa del nostro paese, mentre un altro decide sparire dalla lista dei suoi follower: "Ti adoro come attrice ma dopo Bella Ciao decido di non seguirti più". Naturalmente molti hanno provato a spiegare che il riferimento era alla serie spagnola, qualcuno conoscendo il livello medio dei commentatori aveva anticipato tutto: "È già arrivato a commentare qualche organismo mononeuronale che ha trovato il riferimento politico anche in questa foto? Chiedo per un amico".