La casa di carta: i titoli di coda speciali con i nomi dei fan

La casa di carta ha salutato i suoi fan con gli ultimi cinque episodi della serie, da oggi disponibile su Netflix, e online sono stati pubblicati i titoli di coda speciali con ben 30.000 nominativi degli appassionati allo show.

L'iniziativa era stata lanciata dalla piattaforma di streaming, permettendo così di inserire il proprio nome. In soli 3 giorni si era poi raggiunta la cifra disponibile.

Online, sul sito di Netflix a questo link, è ora possibile vedere lo spacile video dei titoli di coda che include i nomi dei fan che hanno partecipato, oltre a un ringraziamento inviato dall'attore Pedro Alonso, interprete di Berlino.

A partire da oggi, sul sito web Credits de Papel, le persone incluse potranno cercare il proprio nome nei titoli di coda e ottenere un ulteriore speciale ringraziamento da parte di Berlino.

Il cast della serie spagnola Netflix, diventata un cult nel corso degli anni, include: Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Rodrigo de la Serna, Darko Peric, Najwa Nimri, Hovik Keuchkerian, Luka Peros, Belén Cuesta, Fernando Cayo, Fernando Soto, José Manuel Poga e Mario de la Rosa.

Come riporta la sinossi ufficiale de La casa di carta: "La banda è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore. Sono riusciti a salvare Lisbona, ma il momento più buio arriva dopo aver perso uno dei loro. Il professore è stato catturato da Sierra e, per la prima volta, non ha un piano di fuga. Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra."