La casa di carta: il primo teaser trailer del remake coreano

Netflix ha appena diffuso il primo teaser trailer del remake sud coreano della celebre serie spagnola di successo: La casa di carta. Attraverso il filmato, pubblicato martedì (18 gennaio), è stato rivelato anche il titolo ufficiale del remake in arrivo: Money Heist: Korea - Joint Economic Area.

Il teaser inizia con il Professore, interpretato da Yoo Ji-tae, che trama una rapina e si trova di fronte a un muro dove sono appese diverse maschere tradizionali coreane e l'iconica maschera di Salvador Dali, identica a quella della serie originale spagnola. Il Professore si allunga per sceglierne una ma la telecamera effettua una panoramica prima che gli spettatori possano vedere quale sceglie.

Il teaser continua con Seon Woo-jin (interpretato da Kim Yun-jin), il capo del team di negoziazione, in una sala di controllo e si conclude con la rivelazione dei volti di ogni membro della rapina e dei loro nomi in codice. Sebbene la data di uscita per Money Heist: Korea - Joint Economic Area non sia ancora stata annunciata, un comunicato stampa ha rivelato che lo show andrà in onda esclusivamente su Netflix.

Il remake de La casa di carta vedrà il Professore e la sua squadra tentare di mettere a segno una rapina di enormi proporzioni. Tutti gli episodi sono stati diretti da Kim Hong-sun, che in precedenza ha diretto acclamati drammi come The Guest, Voice e Black.