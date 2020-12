La Casa di Carta: Netflix lavora al remake coreano della serie

La casa di carta sbarcherà anche in Corea del Sud grazie al remake che potrà contare sulla supervisione di Alex Pina, ideatore della serie fenomeno di Netflix.

In attesa di vedere la quinta stagione de La casa di carta, emergono alcune importanti novità riguardo il remake coreano della serie tv ideata da Alex Pina e divenuta uno dei maggiori successi di Netflix.

La casa di carta: un'immagine della prima stagione

Tre anni sono trascorsi dal debutto de La casa di carta su Netflix. Giusto il tempo che prendesse il via un intenso passaparola sui social, ed ecco che la serie tv si è trasformata in un vero e proprio fenomeno mediatico. Alcuni dei suoi protagonisti sono divenuti delle star molto conosciute ed amate al di fuori dei confini iberici, la maschera di Dalì indossata dai personaggi è diventata un simbolo di ribellione verso i poteri forti ed alcuni elementi della serie tv sono entrati a far parte del linguaggio comune di milioni di persone.

Per scoprire come andrà a finire l'avventura della banda di ladri guidata dal Professore bisognerà attendere il 2021, quando cioè nel catalogo streaming saranno rilasciati gli ultimi episodi dello show. Ad oggi, però, una cosa è certa: anche dopo la sua fine, La casa di carta lascerà il segno ed influenzerà diverse produzioni future. Il successo ottenuto dall'opera di Álex Pina è testimoniato anche dalla scelta, ufficializzata di recente, di dare vita ad una nuova versione della serie tv, questa volta ambientata in Corea del Sud. Un remake coreano, dunque, che punta ad allargare la popolarità dello show ben oltre il territorio europeo.

Stando a quanto diffuso finora, lo stesso Alex Pina ricoprirà il ruolo di produttore esecutivo, mentre la regia sarà affidata a Kim Hong-sun. Per quanto riguarda l'area degli showrunner, segnaliamo il coinvolgimento di Ryu Yong-jae. Pina ha così commentato l'ambizioso progetto: "I creatori coreani sono riusciti a superare i confini culturali e a divenire un punto di riferimento per migliaia di spettatori nel mondo. Trovo affascinante che per loro il mondo de La casa di carta sia così interessante da farne un adattamento".