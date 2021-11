La casa di carta: Michela Quattrociocche è Tokyo per Halloween 2021 (FOTO)

Michela Quattrociocche ha recentemente postato una foto in cui ha svelato il suo travestimento per Halloween 2021: una super sexy Tokyo de La casa di carta.

Michela Quattrociocche ha pubblicato una foto incredibilmente sexy attraverso la quale ha svelato il suo travestimento per la notte di Halloween 2021: Tokyo de La casa di carta. Secondo molti utenti l'attrice è perfino più bella dell'originale, interpretata nella serie da Úrsula Corberó.

"Happy Halloween, Chi di voi lo festeggia?" ha scritto Michela nella breve didascalia del suo ultimo post su Instagram che la ritrae nelle vesti di Tokyo della Corberó. Laura Chiatti, attrice e cantante italiana nonché amica della Quattrociocche, ha commentato il post scrivendo: "sei troppo bella".

L'outfit è stato realizzato unendo una canotta bianca scollata, un paio di pantaloni della tuta rossa annodati in vita, un finto fucile in mano e una parrucca scalata. In realtà l'immagine in questione, come ha ricordato una fan tra i commenti, risale a qualche anno fa ma il personaggio serie Netflix è più amato che mai in questo momento.

Sebbene Michela Quattrociocche si trovi ad Amsterdam con la famiglia, il suo incredibile look per la notte di Halloween ha scaldato i cuori di decine di migliaia dei suoi follower italiani che le hanno risposto in coro: "Pazzescaaaaaaa", "Quando sei bella amore mio" e ancora: "Ogni volta ci togli il fiato!!".