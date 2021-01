La casa di Carta: Jaime Lorente e Maria Pedraza si sono lasciati

Jaime Lorente e Maria Pedraza, che hanno lavorato insieme nelle serie Netflix Elite e La casa di Carta, si sarebbero lasciati dopo essersi frequentati nella vita reale per più di due anni.

La notizia della rottura dei due attori è stata diffusa dai media spagnoli, tra le tante prove a favore di questa tesi c'e il fatto che Aime Lorente e Maria Pedraza hanno smesso di seguirsi anche su Instagram, a suffragare questa teoria c'e la decisione dei due di eliminare dai loro profili tutte le foto dove appaiono come coppia.

Jaime Lorente e María Pedraza si sono conosciuti sul set de La casa di carta, una delle serie più viste su Netflix. Subito dopo i due attori hanno condiviso anche il set di Élite. Nella serie spagnola ambientata in un liceo elitario i loro personaggi avevano una relazione, dalla finzione scenica l'interesse amoroso si è esteso nella vita reale e i due hanno iniziato a frequentarsi anche al di fuori del set, diventando una delle coppie più amate dai giovani spagnoli e non solo.

Jaime, 29 anni, e Maria, 24 anni, la scorsa estate hanno trascorso parte delle loro vacanze in Italia, in particolare la coppia è stata vista a Formentera. Già in passato erano girate voci su una loro possibile separazione, in quel periodo sul settimanale italiano Chi si leggeva "è finita tra Maria Pedraza e Jaime Lorente. Dopo aver trascorso la quarantena insieme a Madrid, ora le loro strade si sono allontanate. Amici vicini alla coppia hanno rivelato a E!Online che hanno programmato vacanze separate. Crisi passeggera o decisione definitiva?".

I due attori continuano a lavorare, questa volta su set separati: mentre Jaime Lorente è tra i protagonisti della serie El Cid, attualmente disponibile su Prime Video la Pedraza è pronta per la seconda stagione della serie Toy Boy prodotta da Netflix.