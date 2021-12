La Casa di Carta: un evento ibrido per celebrare il fenomeno tra annunci e contenuti esclusivi

Ieri sera Netflix ha celebrato la stagione finale de La Casa di Carta con un emozionante evento ibrido in diretta streaming globale, tra ospiti speciali, annunci e contenuti inediti. Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino) e gli altri membri del cast si sono riuniti per condividere momenti speciali vissuti negli ultimi anni.

La casa di carta: una foto della serie

Come accennato precedentemente, l'evento si è svolto in modalità ibrida con la presenza di celebrità e fan e in diretta streaming tramite una piattaforma digitale, che prevedeva la traduzione audio simultanea in 10 diverse lingue. È stata una vera e propria celebrazione globale di una delle serie Netflix non in lingua inglese di maggiore successo.

Tra i momenti più importanti della serata è doveroso menzionare:

La performance live in presenza di Cecilia Krull, che ha cantato la sigla della serie, "My Life is Going On".

L'annuncio ufficiale della serie spin-off "Berlino", dedicata al celebre personaggio de La casa di carta e in arrivo nel 2023.

L'apparizione virtuale di Ed Sheeran che si è cimentato in un provino per entrare a far parte della Banda in una finta versione UK dello show, chiedendo se il proprio personaggio potesse chiamarsi 'Ipswich'.

Il video-saluto di Becky G, che ha poi lanciato un esclusivo teaser del video della cover musicale di "Bella Ciao".

Una grande sorpresa per i fan di Squid Game: Park Hae-soo interpreterà Berlino nell'adattamento coreano de La casa di carta, in arrivo nel 2022. L'attore si è unito virtualmente all'evento e ha mandato i suoi saluti a tutti i presenti e alle persone collegate indossando l'iconica maschera di Dalì, ricevuta da Pedro Alonso, e promettendo di inviare a sua volta la maschera utilizzata nella versione coreana al suo alter-ego spagnolo.

I fan che non sono riusciti a seguire l'evento in diretta lo potranno recuperare sul canale YouTube ufficiale @LaCasadePapel, dove la diretta streaming sarà presto disponibile con diverse opzioni di sottotitoli. La casa di carta, una delle serie non in lingua inglese più viste su Netflix, tornerà sulla piattaforma streaming dal 3 dicembre.