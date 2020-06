La casa di carta 5: Trama, cast, anticipazioni sulla quinta parte

Ci ha tenuto compagnia nei mesi scorsi, è una delle serie più amate su Netflix e adesso tutti aspettano i nuovi episodi: La casa di carta 5 catturerà l'attenzione dei fan, soprattutto dopo la conclusione della quarta stagione.

La Parte 4, che racconta la rapina del Professore e della sua banda alla Banca di Spagna, aveva occupato anche la Parte 3. Insomma se la rapina alla Zecca di Stato aveva occupato due stagioni, la Parte 1 e la Parte 2 (nate come una singola stagione e poi divisa in due parti), si poteva immaginare che la nuova rapina avrebbe potuto occupare la stagione 3 e la stagione 4. Invece i nostri sono ancora lì, dentro la banca e ci vorrà ancora del tempo per uscire. E allora abbiamo capito che non solo ci sarà una stagione 5 de La casa di carta, ma anche una 6. Ecco che cosa abbiamo scoperto finora.

La casa di carta 5 si farà?

La casa di carta: Ursula Corbero e Alvaro Morte in una foto

La risposta è sì. Ci sarà La casa di carta 5, e anche la Casa di carta 6. La notizia non è arrivata direttamente da Netflix, e non ha ancora i crismi dell'ufficialità, ma è stata fatta trapelare dal sito spagnolo Bluper. Non solo Parte 5, quindi, ma anche Parte 6, e la cosa è perfettamente logica se pensiamo che, finora, Alex Pina e il suo team hanno sempre lavorato a un racconto che, una volta girato, è stato rilasciato poi in due momenti differenti. Vancouver Media, la casa di produzione di Alex Pina, sarebbe stata incaricata di girare 16 nuovi episodi. E allora è probabile che vengano poi lanciati da Netflix come due stagioni da 8 puntate, com'è stato finora.

Quando esce la parte 5?

La casa di carta: una scena della nuova stagione

È forse la domanda più difficile a cui rispondere. Tra la parte 3 e la parte 4 sono passati all'incirca nove mesi, ma si trattava di due parti girate insieme. Le indiscrezioni, già molti mesi fa, parlavano di una produzione pronta a partire già nei primi mesi del 2020. Ma, come sappiamo, la complessa situazione a livello mondiale ha fermato le produzioni in tutto il mondo. Quindi La casa di carta Parte 5 è stata sicuramente scritta, ma non si è ancora iniziato a girare, né si sa quando si potrà farlo. Possiamo supporre, allora, che La casa di carta 5 possa arrivare in streaming su Netflix a 2021 inoltrato, probabilmente a metà dell'anno, se tutto dovesse andare bene. E, a questo punto, l'appuntamento con la Parte 6 potrebbe essere fissato per il 2022.

La casa di carta 4, riassunto della quarta parte

La casa di carta: un'immagine dal set

Ma che cosa succede durante La casa di carta 4? Attenzione, che qui incorriamo in molti spoiler . il Professore (Álvaro Morte) ha scoperto che Lisbona (Itziar Ituño) non è morta, e ha messo in atto il "Piano Parigi" per liberarla. La sua banda, all'interno della Banca di Spagna, è assediata dalla polizia, ma ha anche un nemico al suo interno, Gandia, il capo della sicurezza della Banca di Spagna, che ha preso in ostaggio Nairobi e Tokyo. E ha ucciso a freddo la prima. Nella tenda, abbiamo assistito a un confronto tra Alicia Sierra (Najwa Nimri) e Lisbona (Itziar Ituño). Per le torture a Rio, rivelate dal Professore, Alicia è stata allontanata dalla polizia, ma si è messa da sola sulle tracce del Professore, e lo ha trovato...

Le teorie dei fan: da Alicia Sierra a Tokyo

Rio e Tokyo all'inizio della terza stagione

Scatenati dalla già notevole vena immaginifica di Alex Pina e del suo team di sceneggiatori, i fan sui social media hanno cominciato a volare di fantasia. Elaborando una serie di teorie che vanno dal probabile all'improbabile fino al volo pindarico: ve le abbiamo raccontate qui. Si va dall'idea che Alicia Sierra si unisca alla banda, come già fatto da Lisbona, a quelle che siano altri poliziotti a cambiare schieramento, da Antoñanzas a Suarez. Fino ad arrivare alla teoria che il padre del figlio che Alicia sta aspettando sia di Berlino, basata sul fatto che la moglie di Berlino, Tatiana, abbia i capelli rossi come Alicia...C'è chi dice che Rio sia un traditore, e chi pensa che si tratti tutto di un sogno di Tokyo...

Uno spin-off in arrivo?

La casa di carta: il cast al completo in una foto promozionale

E poi? Dopo le stagioni 5 e 6 la serie andrà avanti? Sembra davvero difficile che una storia così adrenalinica e claustrofobica possa trovare nuove idee e nuova tensione. Però nel mondo de La casa di carta ci sono decine di storie. Il produttore della serie Jesùs Colmenar, al festival di Almeria, ha parlato anche di uno (o più) spin-off della serie. E potrebbe essere uno dei personaggi più amati della serie, Berlino, uscito di scena alla fine della stagione 2, e presente nelle stagioni 3 e 4 grazie a dei flashback. Pare che l'attore protagonista, il carismatico Pedro Alonso, sia entusiasta di una serie tutta incentrata su di lui. Un'altra idea è che lo spin-off possa riguardare una coppia, cioè il Professore e Lisbona. Itziar Ituño si è dimostrata un po' fredda all'ipotesi, mentre Álvaro Morte si è dimostrato più possibilista. Ma la storia, secondo lui, dovrebbe parlare delle difficoltà nella loro vita di coppia...

Il cast

La casa di carta 4: il bacio tra Rodrigo de la Serna e Pedro Alonso

Gran parte del cast de La casa si carta è confermato. Torneranno in scena tutti, o quasi, gli attori e i personaggi più amati: Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). E attenzione alla nuova entrata, Belen Cuesta (Manila). Non potranno mancare anche gli agguerriti avversari della banda: Najwa Nimri (Alicia Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez). E poi ci sono gli interpreti dei due personaggi più odiati della serie, Enrique Arce (Arturo Román) e José Manuel Poga (Gandía), entrambi detestabili, ognuno a suo modo.

Nairobi tornerà?

La casa di carta 4: Alba Flores in una scena

E Alba Flores? La sua Nairobi è di gran lunga uno dei personaggi più amati della serie, e la sua morte ha fatto piangere migliaia di fan. Tornerà ne La casa di carta 5? È probabile che Nairobi torni, nel racconto, grazie ad alcuni flashback, un po' com'è successo con Pedro Alonso (Berlino), altro personaggio molto amato. Dopo tutto, su Nairobi c'è ancora molto da dire, e proprio gli ultimi flashback ce l'avevano fatta amare di più. Se conosciamo bene le strategie di Alex Pina, possiamo affermare che sì, Nairobi tornerà.