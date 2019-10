La casa di carta 5: la serie spagnola ha già ottenuto il rinnovo per una quinta parte?

La Casa di Carta 5 sembra abbia già ottenuto il via libera da parte della produzione e il cast della serie, distribuita in Italia da Netflix, potrebbe girare nel 2020.

La casa di carta, secondo alcuni giornalisti spagnoli, avrebbe già ottenuto il rinnovo per una quinta parte che dovrebbe debuttare sugli schermi nel 2020.

Il sito spagnolo FormulaTV ha infatti pubblicato la notizia che la serie avrebbe ottenuto il via libera alla produzione del quinto ciclo di episodi ancora prima che La casa di carta abbia una data prevista per il debutto della quarta parte. Le riprese delle puntate inedite dovrebbero iniziare nel 2020 e i portavoce della piattaforma di streaming non avrebbero confermato, ma nemmeno smentito, le indiscrezioni emerse nelle ultime ore.

Il successo ottenuto dalla serie a livello internazionale potrebbe però sostenere questa possibilità e l'attrice Itzar Ituno ha dichiarato che gli episodi inediti saranno talmente intensi e sorprendenti da far desiderare allo spettatore una continuazione della serie. Álvaro Morte, inoltre, ha smentito le voci riguardanti una possibile morte del Professore, sostenendo che il personaggio ha ancora davvero molto da dire.

Gli eventi potrebbero però espandere la storia oltre i confini spagnoli, come possibilmente accennato dal creatore Álex Pina che aveva parlato in un'intervista di un possibile futuro piano del team che si svolga in uno stato del Sud America.

Il finale de La casa di carta 3 ha messo in scena diversi cliffhanger, come Nairobi in fin di vita alla cattura di Lisbona, fino alla disperata reazione del Professore che dichiara guerra allo Stato. Dopo questo finale, maggiore spazio sarà dato ai sentimenti, quindi, come anticipa Alex Pina e meno alle scene d'azione a cui siamo più abituati. Ne La casa di carta 4 il ritmo sarà più lento e verrà dato maggiore spazio alla vita dei personaggi, ma è stato annunciato anche un momento molto potente, che cambierà drasticamente tutto.