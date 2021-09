La Casa di Carta 5, il "Professore" Alvaro Morte: "L'ultimo giorno di riprese non smettevo di piangere"

Alvaro Morte ha rivelato di aver 'pianto come se non ci fosse un domani' durante l'ultimo giorno della riprese nei panni del Professore.

Per l'attore Alvaro Morte, interpretare il Professore per l'ultima volta durante La Casa di Carta 5 è stato un vero e proprio trauma. Alvaro, il protagonista della serie spagnola, ha confessato di aver "pianto come se non ci fosse un domani" durante l'ultimo giorno di riprese.

La casa di carta: una foto della serie

Ricordando l'ultimo giorno sul set, Alvaro ha confessato che separarsi dalla squadra con cui ha lavorato per quattro anni non è stato affatto facile. "Ho pianto come se non ci fosse un domani. Sì, ho pianto molto, ma sono molto grato che tutto questo sia accaduto, molto grato", ha dichiarato l'attore spagnolo.

La casa di carta 5: Il professore in una scena

La stagione finale de La casa di carta 5 sarà divisa in due parti e a questo proposito l'attore ha spiegato: "Non posso dirvi come andrà a finire la serie. Quello che posso dirvi è che è una stagione con molta tensione, molta azione ed è molto eccitante, motivo per cui è stata divisa in due parti."

Pedro Alonso e Alvaro Morte in una foto condivisa da Netflix per annunciare la parte 5

"Devo dire che questo aspetto, tutta questa tensione, è molto gratificante per un attore, ma devi entrare in quella mentalità ed è piuttosto estenuante, in senso buono", ha recentemente continuato Morte, durante l'esclusiva visita virtuale sul set della serie.

"Il ricordo più bello che ho, senza dubbio, è la squadra. Certo, il mio legame con questo personaggio mi ha dato molto. Mi sono diverto molto ogni volta che il Professore ha dovuto fare le cose a modo suo. Ma la squadra è la cosa più importante di tutte: quella sensazione di lavorare insieme, come una macchina ben oliata, al fine che tutto funzioni ha reso quest'esperienza indimenticabile", ha concluso Álvaro Morte, durante l'incontro virtuale.