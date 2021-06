La casa di carta 5, le prime immagini della stagione finale

Le prime immagini de La casa di carta 5, appena diffuse da Netflix, sembrano già rendere bene l'idea di quanto attende la banda e gli spettatori nella stagione finale della serie spagnola: adrenalina e concitazione.

La casa di carta 5, un'immagine della stagione finale

D'altronde gli ultimi accadimenti della stagione 4, e le poche anticipazioni dei nuovi episodi, non lasciano presagire niente di diverso: la banda infatti è rinchiusa nella Banca di Spagna da oltre 100 ore e, nonostante i suoi membri siano riusciti a salvare Lisbona, hanno anche dovuto fare i conti con una gravissima perdita. Ad aggravare una situazione già esplosiva: il professore è stato catturato da Sierra che ha scoperto il suo nascondiglio e lui, per la prima volta, non ha un piano di fuga.

Proprio quando sembra che niente possa andare peggio, entra in scena un nemico molto più potente di tutti quelli affrontati finora: l'esercito. La fine del più grande colpo della storia si avvicina e quella che era iniziata come una rapina si trasformerà in una guerra.

La casa di carta 5, immagine della stagione finale

Per scoprire come andrà a finire, però, l'attesa non sarà breve: qualche settimana fa Netflix ha infatti ufficializzato la doppia data di uscita per il 10 ultimi episodi de La casa di carta: se la "guerra" all'interno della Banca di Spagna inizierà il 3 settembre 2021 (con i primi 5 episodi), sarà però necessario attendere il 3 dicembre 2021 per scoprire che fine faranno il Professore, Tokyo, Lisbona e tutti gli altri.

Nel cast de La casa di carta 5 riroveremo Úrsula Corberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore), Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlino), Miguel Herrán (Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri (l'ispettore Sierra), and José Manuel Poga (Gandía).