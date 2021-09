La casa di carta 5: Pedro Alonso risponde alle teorie dei fan sul possibile ritorno di Berlino

La casa di carta 5 è uscita su Netflix e i fan non hanno perso tempo, formulando prontamente delle teorie riguardo a che cosa accadrà nei prossimi episodi. L'elenco delle teorie dei fan include anche una congettura su Berlino che ha preoccupato Pedro Alonso, il quale ha recentemente chiesto ai fan indiani della serie di stare "attenti".

Alonso è apparso in un segmento Instagram di Netflix India per rispondere ad alcune delle intriganti teorie presentate dai fan indiani: dalla falsa morte di Berlino fino a un possibile finale della serie. Tuttavia, Pedro è arrivato preparato e ha risposto in modo semplice e criptico a tutte le domande anche se, ad un certo punto, l'attore cinquantenne ha chiesto ai suoi fan di stare "attenti" con le loro teorie.

Per coloro che non lo sanno, il personaggio di Pedro, Berlino, è morto sacrificandosi per salvare i suoi compagni durante la loro fuga dalla Zecca di Spagna durante la seconda stagione. In seguito il suo personaggio è tornato nella terza e nella quarta stagione della serie attraverso svariati flashback e questo ha dato vita a una dozzina di teorie su Berlino e sulla sua presunta "finta morte".

Una delle teorie dei fan indiani recita: "Berlino in realtà non è morto. Fa tutto parte del piano." L'attore ha affrontato questa teoria chiedendo ai fan di stare attenti: "Attenti a ciò che chiedete! Non dico altro. Attenti perché, a volte, bisogna mangiarsi le proprie parole. Sento dire spesso che Berlino non è morto ma non posso rivelare niente."