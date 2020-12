La casa di carta 5: l'interprete di Alicia Serra fa uno spoiler ballando su Instagram

La casa di carta 5 arriverà prossimamente sugli schermi di Netflix e l'attrice Najwa Nimri, interprete di Alicia Serra, sembra aver rivelato un importante spoiler su quanto accadrà negli episodi inediti.

La scelta di realizzare una diretta Instagram durante una pausa delle riprese della serie spagnola potrebbe aver anticipato alcuni dettagli sul futuro della storia, quindi non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni !

Najwa Nimri, impegnata nelle riprese della quinta stagione della serie La casa di carta, è stata protagonista di una diretta via social. Nel video l'interprete di Alicia balla, fuma e ascolta musica, decidendo a un certo punto di alzarsi e ballare.

L'attrice svela così che non stava indossando il pancione e ha del sangue sul braccio sinistro.

Najwa, rapidamente, si rende conto di aver mostrato troppo e si siede, dichiarando: "Mi ero dimenticata. Cavolo, non ci avevo pensato!".

I fan hanno quindi ipotizzato che Alicia Serra nella Parte 5 della serie La casa di carta partorirà e alcuni sostengono persino che la donna si unirà alla banda del Professore. Il futuro dell'ispettrice è però ancora avvolto dal mistero e non resta che attendere per scoprire cosa accadrà al personaggio.

La casa di carta 4, la recensione: Amore e morte nella Banca di Spagna

Sugli schermi tornerà la banda con Úrsula Coberó (Tokyo), Álvaro Morte (Il Professore) , Itziar Ituño (Lisbona), Pedro Alonso (Berlíno), Miguel Herrán(Rio), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stoccolma), Enrique Arce (Arturo), Darko Peric (Helsinki), Hovik Keuchkerian (Bogotá), Luka Peros (Marsiglia), Belén Cuesta (Manila), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Rodrigo de la Serna (Palermo), Najwa Nimri(Ispettrice Sierra), José Manuel Poga (Gandía) e molti altri. A loro, si aggiungono Miguel Ángel Silvestre (Sky Rojo, Sense 8) e Patrick Criado (La gran familia española, Vivere senza permesso).

Jesús Colmenar sarà produttore esecutivo insieme ad Alex Pina, che lavorerà anche come showrunner. Cristina López Ferraz tornerà come direttore della fotografia e produttore esecutivo. Javier Gómez Santander (head writer), Migue Amodeo (direttore della fotografia) e Esther Martínez-Lobato saranno co-produttori.

La Casa di Carta 5 verrà diretta da Jesús Colmenar, Koldo Serra e Álex Rodrigo.