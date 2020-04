La casa di carta 4: Centro di gravità permanente, la scena con la canzone (VIDEO)

La casa di carta 4 è tornata oggi su Netflix con un inatteso regalo per i fan di Franco Battiato perchè la sua Centro di gravità permanente è presente in una scena specifica: il video.

C'è un po' di Franco Battiato ne La casa di carta 4: la sua Centro di gravità permanente è stata infatti scelta da regista e autori come colonna sonora di una scena particolare e suggestiva.

Di quale episodio si tratta? Il video rilasciato da Netflix non lascia spazio a molti dubbi: si tratta della seconda puntata de La casa di carta 4, intitolata "Il matrimonio di Berlino", nella quale gli spettatori tornano, attraverso dei flashback, al periodo in cui Berlino viveva a Firenze. La scena in questione è estrapolata dalle nozze del personaggio interpretato da Pedro Alonso con Tatiana: Centro di gravità permanente è la colonna sonora del matrimonio intonata dai monaci che ospitano Berlino.

La nuova stagione della serie spagnola (qui la nostra recensione de La casa di carta 4) è disponibile da oggi su Netflix. Nel cast ritornano Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) danno vita al corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).