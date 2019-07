La Casa di Carta 3 e Stranger Things: il crossover di Netflix

Per Netflix luglio sarà un mese di fuoco: mentre Stranger Things monopolizza l'attenzione, la Casa di Carta 3 si prepara al debutto, il prossimo 19 luglio. Quale modo migliore per ricordarlo se non un crossover?

Nella clip diffusa poco fa via social, il reparto creativo di Netflix si è messo al lavoro per creare una sottotrama tra le due serie di punta della piattaforma. E sembra che ci sia anche riuscito, mettendo insieme due delle menti migliori di entrambi gli show: Dustin (Gaten Matarazzo) e il Professore (Álvaro Morte). Nella clip dal titolo "La Casa di Carta & Stranger Things: il piano di Dustin" si dà il via a una nuova storyline decisamente allettante: cosa succederebbe se il Professore chiedesse aiuto ai ragazzini di Hawkins per fuggire? Probabilmente questo:

Una fuga fuper pericolofa. pic.twitter.com/yiDQNcgHai — Netflix Italia (@NetflixIT) 10 luglio 2019

Tra il portale del Sottosopra e la fuga in bicicletta, ci sono pochi dubbi su cosa potrebbe funzionare meglio, ma se c'è una cosa che Stranger Things ci ha insegnato è che le idee più semplici non vanno mai sottovalutate. Il Professore si ricorderà del piano B di Dustin nel momento di maggior pericolo? Lo scopriremo nella prossima clip di Netflix o nella stagione 3 della serie spagnola, in arrivo tra meno di 10 giorni sulla piattaforma streaming.

Nel cast dei nuovi episodi de La casa di carta troveremo Hovik Keuchkerian, Jaime Lorente, Rodrigo de la Serna, Álvaro Morte, Úrsula Corberó, Itziar Ituño, Darko Peric, Luka Peros, Esther Acebo, Pedro Alonso, Miguel Herrán e Alba Flores. La terza parte de La casa di carta tornerà su Netflix il 19 luglio 2019.