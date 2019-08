La casa di carta 3 diventa un dolce di Iginio Massari

La casa di carta 3 ha ispirato il famoso pasticcere Iginio Massari che ha creato un dolce monoporzione che ricrea la maschera indossata dai personaggi al centro della serie targata Netflix.

La nuova proposta sarà disponibile a Brescia, nel punto vendita del Maestro della pasticceria.

Il dolce ispirato alla serie La casa di carta, ideata da Álex Pina, è composto da una base di pan di spagna, uno strato di mousse a base di yogurt e fragole e una glassa rossa.

Iginio Massari ha condiviso le immagini della sua creazione, che sarà disponibile in edizione limitata fino a venerdì 9 anche a Milano.

Gli scatti pubblicati online mostrano inoltre la realizzazione delle decorazioni in cioccolato e Debora Massari, figlia di Iginio, ha spiegato che il loro desiderio è rimanere al passo con i tempi, rimanendo però fedeli ai canoni che hanno contraddistinto il marchio.

Netflix ha lanciato la terza stagione de La casa di carta, in cui si racconta un elaborato piano per un'incredibile "rapina", il 19 luglio, ottenendo il miglior risultato sulla settimana per una serie non in lingua inglese. Inoltre la serie spagnola ha infranto il record della serie o film più visto su Netflix in vari territori chiave del mondo. I paesi in questione includono non solo la Spagna, ma anche Francia, Italia, Argentina, Brasile, Cile e Portogallo. La casa di carta 3 ha avuto enorme successo anche in India.

