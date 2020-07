La casa 2: stasera su Italia 2 Bruce Campbell è ancora Ash Williams

Stasera su Italia 2, alle 21:20, va in onda La casa 2, celebre horror diretto nel 1987 da Sam Raimi che vede il ritorno di Bruce Campbell nei panni di Ash Williams.

Stasera su Italia 2, alle 21:20, arriva La casa 2, horror scritto e diretto, nel 1987, ancora da Sam Raimi, che riprende in mano la saga di Ash Williams dopo il grande successo de La casa nel 1981.

Ash Williams, interpretato da Bruce Campbell, e la fidanzata Linda (Denise Bixler) decidono di passare il fine settimana in un cottage sperduto nei boschi. Tra le mura della casa trovano un vecchio libro con la copertina in pelle umana e un registratore. Purtroppo i due capiscono troppo tardi che quegli oggetti sono l'antico libro dei morti e un modo per rievocare uno spirito assetato di sangue, neppure troppo contento di essere stato risvegliato. La carneficina è servita, con immancabili motosega e fucile.

Secondo capitolo della trilogia cinematografica composta da La casa e dal sequel, nel 1992, L'armata delle tenebre, La casa 2, a differenza del suo predecessore, diventato un cult solo qualche anno dopo essere approdato nelle sale, fu un immediato successo di pubblico e critica, riuscendo a incassare negli USA quasi 6 milioni di dollari nonostante il numero ridotto di cinema in cui venne proiettato.